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«Je connais le nom du futur sélectionneur» : le président de la FFF a choisi le successeur de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France

Philippe Diallo a choisi le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. Philippe Diallo a choisi le successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France. [Hugo Pfeiffer/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le président de la FFF Philippe Diallo a choisi le successeur de Didier Deschamps, qui quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026, à la tête de l’équipe de France.

Et l’heureux élu est… Il faudra encore un peu de patience avant de connaître l’identité du futur sélectionneur de l’équipe de France. Mais Philippe Diallo a déjà choisi le successeur de Didier Deschamps, qui quittera son poste à l’issue de la Coupe du monde 2026 après 14 ans passés à la tête des Bleus. «Oui, je connais son nom», a indiqué le président de la FFF dans un entretien accordé au Figaro, sans révéler s’il s’agissait de Zinedine Zidane présenté comme le grand favori pour s’assoir sur le banc tricolore.

«Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français»

«Je vous invite à nous retrouver à l’issue de la Coupe du monde», a-t-il simplement glissé, après avoir assuré reçu «moins de cinq» candidatures, «toutes françaises». Philippe Diallo a néanmoins dressé le profil du technicien qui sera amené à prendre en mains la sélection nationale. «L’équipe de France est l’une des meilleures nations au monde et donc tout le monde ne peut pas la piloter», a-t-il souligné.

Et d’ajouter : «Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire aussi l’objet d’une adhésion des Français, puisque, cette équipe de France de football, c’est l’équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français. Didier Deschamps a réussi à le faire durant son mandat de quatorze ans. Son successeur devra cocher aussi cette case.»

Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026.
Sur le même sujet «J’ai plusieurs possibilités» : Didier Deschamps se livre sur son avenir avant son départ de l’équipe de France Lire

Nul doute que Zinedine Zidane la coche. Mais il faudra attendre jusqu’au 19 juillet au plus tard, date de la finale de la Coupe du monde, pour savoir si l’ancien meneur de jeu des Bleus prendra le relais de Didier Deschamps.

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