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MotoGP : la grille de départ du Grand Prix du Brésil

Fabio Di Giannantonio partira en pole position devant Marco Bezzechi et Marc Marquez. Fabio Di Giannantonio partira en pole position devant Marco Bezzechi et Marc Marquez. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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L’Italien Fabio Di Giannantonio s’élancera en pole position, ce dimanche (19h sur Canal+), du Grand Prix du Brésil de MotoGP devant son compatriote Marco Bezzechi et Marc Marquez, vainqueur de la course sprint.

1ère ligne

Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)

Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)

Marc Marquez (ESP/Ducati)

2e ligne

Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)

Jorge Martín (ESP/Aprilia)

Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)

3e ligne

Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)

Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini)

Pedro Acosta (ESP/KTM)

4e ligne

Johann Zarco (FRA/Honda-LCR)

Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)

Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)

5e ligne

Joan Mir (ESP/Honda)

Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)

Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)

6e ligne

Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)

Alex Rins (ESP/Yamaha)

Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)

Marco Bezzecchi a remporté le premier Grand Prix de la saison en Thaïlande.
Sur le même sujet MotoGP : le programme TV complet du Grand Prix du Brésil Lire

7e ligne

Luca Marini (ITA/Honda)

Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3)

Brad Binder (RSA/KTM)

8e ligne

Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)

MotoGPSportGrand PrixBrésil

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