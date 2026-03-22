MotoGP : la grille de départ du Grand Prix du Brésil

L’Italien Fabio Di Giannantonio s’élancera en pole position, ce dimanche (19h sur Canal+), du Grand Prix du Brésil de MotoGP devant son compatriote Marco Bezzechi et Marc Marquez, vainqueur de la course sprint.
1ère ligne
Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46)
Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia)
Marc Marquez (ESP/Ducati)
2e ligne
Fabio Quartararo (FRA/Yamaha)
Jorge Martín (ESP/Aprilia)
Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse)
3e ligne
Fermín Aldeguer (ESP/Ducati-Gresini)
Alex Marquez (ESP/Ducati-Gresini)
Pedro Acosta (ESP/KTM)
4e ligne
Johann Zarco (FRA/Honda-LCR)
Francesco Bagnaia (ITA/Ducati)
Toprak Razgatlioglu (TUR/Yamaha-Pramac)
5e ligne
Joan Mir (ESP/Honda)
Diogo Moreira (BRA/Honda-LCR)
Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46)
6e ligne
Raul Fernandez (ESP/Aprilia-Trackhouse)
Alex Rins (ESP/Yamaha)
Jack Miller (AUS/Yamaha-Pramac)
7e ligne
Luca Marini (ITA/Honda)
Maverick Vinales (ESP/KTM-Tech3)
Brad Binder (RSA/KTM)
8e ligne
Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3)