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Equipe de France : qui est Maxence Lacroix, appelé pour la première fois chez les Bleus ?

Maxence Lacroix a rejoint les Bleus à Clairefontaine ce lundi. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Dimanche soir, Maxence Lacroix a été appelé pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps pour compenser le forfait de William Saliba.

C’est le petit nouveau de ce rassemblement. En raison du forfait de William Saliba, touché à la cheville dimanche lors de la finale perdue par Arsenal contre Manchester City, Didier Deschamps a fait appel à Maxence Lacroix pour la première fois en équipe de France, pour les matchs de préparation à la Coupe du monde 2026, contre le Brésil (jeudi) et la Colombie (dimanche) aux États-Unis.

Méconnu du grand public, le défenseur central de Crystal Palace, a été formé à Sochaux. Âgé de 25 ans, il s’était d’abord révélé en Allemagne sous les couleurs de Wolfsburg pendant quatre saisons avant de rejoindre le club anglais de Londres en août 2024 pour 18 millions d’euros.

Le joueur de 1,90 m, natif de Villeneuve-Saint-Georges et d’origine antillaise, est devenu un titulaire indiscutable chez les Eagles et a déjà remporté deux titres (la Cup l’an dernier et le Community Shield en début de saison). Depuis le départ de l’ex-capitaine Marc Guéhi, il s’est imposé comme le patron de la défense.

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Celui qui a porté les couleurs de l’équipe de France des U16 jusqu’aux U20 va donc connaître sa grande première avec les A. Reste à savoir s’il aura du temps de jeu. Mais une chose est certaine, sa convocation est logique et méritée.

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