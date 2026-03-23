Equipe de France : voici les nouveaux maillots des Bleus pour la Coupe du monde 2026 (photo)

La Fédération française de football et Nike ont dévoilé, ce lundi, les nouveaux maillots, domicile et extérieur, qui seront portés par l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet).

Nouvelle compétition, nouveaux maillots pour les Bleus. A moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), la Fédération française de football et Nike ont dévoilé, ce lundi, les tuniques domicile et extérieur qui seront portées par les hommes de Didier Deschamps pendant la compétition. «Au-delà de leur dimension sportive, ces deux maillots sont des symboles : ils représentent l'Équipe de France, son histoire et ses valeurs», a indiqué la FFF sur son site internet.

De couleur bleu, le maillot domicile se veut à la fois «élégant, affirmé, jeune et audacieux», selon l'équipementier. Il est composé d’un motif répétitif FFF, «apportant mouvement et modernité en écho à l’énergie de cette équipe», et d’un col blanc, «alliant héritage et modernité», alors que le blason et le «Swoosh» (la virgule Nike, ndlr) arborent un effet métallique cuivré, couleur d’origine de la Statue de la Liberté avant son oxydation.

Baptisée «Liberté», la tenue extérieure est plus originale avec sa couleur «vert-de-gris» qui s’inspire directement du cuivre oxydé de la Statue de la Liberté. Elle est un hommage au célèbre monument, offert par la France aux États-Unis en 1886 pour symboliser l’amitié entre les deux nations. Et ce maillot extérieur sera porté pour la première fois, ce jeudi, contre le Brésil à Foxborough (Massachusetts).

Les Bleus revêtiront ensuite la tunique domicile trois jours plus tard (dimanche 29 mars) contre la Colombie à Landover (Maryland) avant de porter ces maillots pendant le Mondial, où ils feront leur entrée en lice contre le Sénégal à New York (16 juin) avant d’affronter l’Irak, la Bolivie ou le Suriname à Philadelphie (22 juin) puis la Norvège à Boston (26 juin), avec l’ambition d’y ajouter une 3e étoile.