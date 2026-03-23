Football : l'arrivée très remarquée de Michael Olise avec un énorme chapeau à Clairefontaine (vidéo)

Ce lundi, Michael Olise a rejoint le rassemblement de l'équipe de France de football à Clairefontaine. Et son arrivée n'est pas passée inaperçue.

Une entrée marquante. Sous le ciel bleu de Clairefontaine, Michael Olise, l’ailier du Bayern Munich, est arrivé au rassemblement de l’équipe de France ce lundi coiffé d’un chapeau très original.

Celui qui compte 18 buts et 25 passes décisives cette saison s’est présenté avec une sorte de chapka énorme et des lunettes de soleil blanches.

Le look de Michael Olise pour son arrivée à Clairefontaine. pic.twitter.com/J68MxgzJgT — L'Équipe (@lequipe) March 23, 2026

Alors que Jules Koundé, habitué à marquer les esprits par ses tenues très «fashion», c’est donc le natif de Londres, âgé de 24 ans, qui a décidé de prendre le relais.

Pour rappel, les vice-champions du monde se rendront cette semaine aux Etats-Unis, dans la banlieue de Boston, pour y dispute deux matchs amicaux en préparation de la Coupe du monde 2026. D’abord contre le Brésil jeudi (21h) puis la Colombie dimanche (21h).