Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : l'arrivée très remarquée de Michael Olise avec un énorme chapeau à Clairefontaine (vidéo)

Michael Olise compte 18 buts et 25 passes décisives cette saison. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi, Michael Olise a rejoint le rassemblement de l'équipe de France de football à Clairefontaine. Et son arrivée n'est pas passée inaperçue.

Une entrée marquante. Sous le ciel bleu de Clairefontaine, Michael Olise, l’ailier du Bayern Munich, est arrivé au rassemblement de l’équipe de France ce lundi coiffé d’un chapeau très original.

Celui qui compte 18 buts et 25 passes décisives cette saison s’est présenté avec une sorte de chapka énorme et des lunettes de soleil blanches.

Alors que Jules Koundé, habitué à marquer les esprits par ses tenues très «fashion», c’est donc le natif de Londres, âgé de 24 ans, qui a décidé de prendre le relais.

L'équipe de France portera son nouveau maillot domicile lors du match amical contre la Colombie.
Sur le même sujet Equipe de France : voici les nouveaux maillots des Bleus pour la Coupe du monde 2026 (photo) Lire

Pour rappel, les vice-champions du monde se rendront cette semaine aux Etats-Unis, dans la banlieue de Boston, pour y dispute deux matchs amicaux en préparation de la Coupe du monde 2026. D’abord contre le Brésil jeudi (21h) puis la Colombie dimanche (21h).

FootballEquipe de FranceVidéoClairefontaineMichael Olise

À suivre aussi

En directCoupe du monde 2026 : les Pays-Bas tenus en échec par le Japon (2-2)
Le Maroc et le Brésil ont fait match nul pour leur débuts à la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : les résultats complets des matchs du dimanche 14 juin
Coupe du monde 2026 : le calendrier et les résultats complets de la compétition

Ailleurs sur le web

Dernières actualités