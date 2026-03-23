Football : le Brésil privé de deux nouveaux joueurs majeurs pour affronter l’équipe de France

Le Brésil a enregistré le forfait de deux nouveaux joueurs majeurs pour affronter l’équipe de France, jeudi soir, en match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Une défense amoindrie. Le Brésil sera privé de deux joueurs majeurs pour affronter l’équipe de France, jeudi soir, en match de préparation à la Coupe du monde 2026 avec les forfaits des défenseurs Gabriel Magalhaes (Arsenal) et Alex Sandro (Flamengo). Des absences qui s’ajoutent à celle du gardien de Liverpool Alisson, qui a été remplacé par Hugo Souza (Corinthians).

Gabriel Magalhaes (17 sélections) souffre du genou droit après avoir été touché lors de la finale de la Coupe de la ligue anglaise perdue, dimanche, avec Arsenal contre Manchester City (0-2). «Les examens d’imagerie ont révélé qu’il n’est pas apte à disputer les matchs de cette tranche de sélection», a indiqué, dans un communiqué, la Fédération brésilienne précisant qu’il ne serait pas remplacé. De son côté, le latéral Alex Sandro (42 sélections) s’est blessé à l’arrière de la cuisse droite avec Flamengo en championnat et a été suppléé par Kaiki, qui évolue à Cruzeiro.

Après avoir affronté les Bleus à Foxborough (Massachusetts), la Seleçao, dirigée par le technicien italien Carlo Ancelotti, enchaînera avec une 2e rencontre, dimanche soir, contre la Croatie à Orlando avant de retrouver, cet été, les Etats-Unis, où les Brésiliens seront opposés au Maroc à New York (13 juin), à Haïti à Philadelphie (19 juin) et à l’Ecosse à Miami (24 juin).