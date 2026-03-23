Football : pourquoi Kylian Mbappé est-il sévèrement critiqué en Espagne ?

Entré à l’heure de jeu, Kylian Mbappé a été sévèrement critiqué à l’issue de la victoire du Real Madrid, dimanche, dans le derby face à l’Atlético Madrid en Liga (3-2).

Une entrée qui est loin d’avoir fait l’unanimité. Quatre jours après avoir renoué avec la compétition contre Manchester City en 8e de finale retour de la Ligue des champions, Kylian Mbappé a retrouvé, dimanche, les pelouses du championnat d’Espagne lors de la victoire du Real Madrid dans le derby face à l’Atlético Madrid (3-2). Remplaçant au coup d’envoi, l’attaquant français, remis de son entorse du genou gauche qui l’a éloigné des terrains pendant un mois, a remplacé Thiago Pitarch peu après l’heure de jeu (63e). Et sa prestation n’a pas franchement convaincu.

🚨 𝗞𝗬𝗟𝗜𝗔𝗡 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́ 🇫🇷 𝗦𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗧 𝗗𝗘́𝗧𝗥𝗨𝗜𝗥𝗘 𝗣𝗔𝗥 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗦𝗘 𝗘𝗦𝗣𝗔𝗚𝗡𝗢𝗟𝗘 après son match hier 😳 :



📺 Josep Pedrerol (El Chiringuito) : « 𝗟𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗔 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘́ 𝗔̀ 𝟵, sans Valverde... 𝗘𝗧 𝗦𝗔𝗡𝗦 𝗠𝗕𝗔𝗣𝗣𝗘́. »



🗞️ AS : « Il… pic.twitter.com/A0a8eVucFw — Actu Foot (@ActuFoot_) March 23, 2026

A l’issue de la rencontre, le capitaine de l’équipe de France, auteur de 38 buts en 35 matchs cette saison avec le club espagnol, a été sévèrement critiqué en raison notamment de son manque d’implication, de pressing et d’efforts défensifs, alors que son équipe a été réduite à dix après le carton rouge reçu par Federico Valverde (77e). «Le Real Madrid a terminé à neuf, sans Valverde et… sans Mbappé», a lâché Josep Pedrerol, présentateur du célèbre talk-show «El Chiringuito».

«Il est entré en jeu pendant 25 minutes et n’a rien fait d’autre que de flâner sur la pelouse du Bernabeu», a déploré, de son côté, Tomas Roncero, directeur adjoint du quotidien sportif AS, demandant à l’ancien joueur du PSG et de Monaco de «revoir son attitude».

Un comportement également pointé du doigt par les journalistes de l’émission Carrusel Deportivo. «En regardant Mbappé… Il presse comme d’habitude, c’est-à-dire qu’il ne fait rien, et quand il se projette vers l’avant, il lui manque quelque chose», a regretté l’un d’eux. «La question est de savoir comment Arbeloa (entraîneur du Real Madrid, ndlr) va gérer le dispositif tactique de l’équipe quand Mbappé sera titulaire», a-t-il ajouté.

Sous le feu des critiques, Kylian Mbappé va tenter de retrouver la peine possession de ses moyens pendant la trêve internationale avec l’équipe de France, qui affrontera le Brésil (jeudi) puis la Colombie (dimanche) aux Etats-Unis, avant de revenir au Real Madrid, où il sera très attendu aussi bien en Liga qu’en quarts de finale Ligue des champions avec une double confrontation particulièrement relevée face au Bayern Munich.