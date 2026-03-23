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Football : un ex-joueur de l'OL recadré par son équipe après avoir été vu avec son téléphone sur le banc de touche au Brésil (vidéo)

Memphis Depay a reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Memphis Depay, ex-joueur de l’Olympique lyonnais aujourd’hui aux Corinthians au Brésil, a été aperçu téléphone en main alors qu'il était sur le banc de touche en plein match dimanche.

Au cœur d’une polémique. Dimanche, lors du match de championnat brésilien de football contre Flamengo (1-1), l’attaquant néerlandais Memphis Depay, qui joue actuellement aux Corinthians, a été remplacé après 22 minutes en raison d’un pépin physique. En seconde période, il a été aperçu en train d’utiliser son téléphone portable.

Une scène qui a été captée par les caméras et vue par deux membres du staff de la formation de Sao Paulo qui ont dû lui demander de ranger son téléphone.

strictement interdit

Après la rencontre, l’ancien joueur du FC Barcelone et de Manchester United s’est expliqué. «Pour être clair, mon moment avec le téléphone était purement pour communiquer avec le staff médical aux Pays-Bas à ce moment-là, a-t-il écrit sur X. Je suis sorti (du vestiaire pour aller sur le banc, NDLR) pour montrer mon soutien à mon équipe alors que j'aurais pu rester dans les vestiaires avec ma blessure. Je suis également déçu du résultat du match. On continue à travailler pour des jours meilleurs.»

A noter que dans le règlement de la confédération brésilienne de football, l’utilisation du téléphone par les joueurs en plein match est strictement interdite. «Les joueurs, y compris les remplaçants, les joueurs remplacés et les joueurs expulsés, ne sont pas autorisés à utiliser d'équipement électronique ou de système de communication, sauf lorsqu'un système électronique de performance et de surveillance (SEDM) est autorisé», peut-ont lire sur le règlement.

Cristiano Bacci a eu une vive altercation avec son président dans un bureau du stade de Tondela.
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Memphis Depay, qui doit disputer deux matchs amicaux avec les Pays-Bas (contre la Norvège vendredi et l'Équateur, le 31 mars), pourrait écoper d'une amende ou d'une suspension.

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