Kings League : la saison 2 est officiellement lancée

La 2ème saison de la Kings League, cette compétition de football à 7 ultra dynamique, a commencé dimanche 22 mars dans une ambiance électrique à Paris.

Un lancement parfaitement réussi. La nouvelle saison de la Kings League, cet événement de football créé par l’ancien défenseur du FC Barcelone Gérard Piqué, qui mêle règles innovantes et spectacle garanti, a été lancée ce dimanche à Villepinte, à la Kings League Arena.

Nouveaux présidents, nouvelles drafts mais une envie d’aller le plus loin dans la compétition qui ne change pas. Adil Rami, qui préside le Wolf Pack FC, est revenu sur la nouvelle direction artistique de son équipe mais également sur l’arrivée du rappeur Naza, au poste de co-président. «On se connaît depuis longtemps donc la connexion est déjà présente. Naza adore le foot, il a un capital sympathie donc c’était une évidence de l’embarquer dans l’aventure.» Parmi les autres nouveautés, l’arrivée d’un nouveau compétiteur pour remplacer F2R. L’équipe du streamer AmineMaTue a raccroché les crampons, cédant sa place à l’Athletic Dragon Blanc, co-présidé par les rappeurs SDM et Guy2Bezbar.

tacles et bonne humeur

Qui dit nouvelle saison, dit aussi nouveau recrutement. «On a de nouveaux joueurs, qu’on a recrutés grâce à notre joueur Ahmed. Il a contacté tous les anciens joueurs de la Kings League pour savoir s’ils voulaient retenter l’aventure. La chance qu’on a eu c’est que certains joueurs ne voulaient pas se séparer donc je les ai sélectionné pour constituer notre équipe». Pour cette saison 2, la Kings League France à mis fin à la draft centralisée. Chaque président recrute désormais librement ses joueurs (en France ou à l'international), avec toujours la possibilité d'intégrer jusqu'à 2 Wild Cards.

Cette année, les présidents ont mis l’accent sur la cohésion. «Je veux vraiment créer une équipe qui a une vraie connexion et une cohésion. L’avantage que j’ai, c’est que je suis allée à Saõ Paulo avec certains des joueurs pour la Kings World Cup Nation, donc on a pu tisser des liens», confie l’ancien international français.

Une nouvelle équipe qui fait peur à certains présidents comme Michou, dirigeant de Generation Seven. «Le Wolf pack fait peur car ils ont recruté les meilleurs joueurs de l’année dernière mais on va aller les chercher.» Un adversaire de taille qui ne fait toutefois pas défaillir le mental du youtubeur et de son équipe. «C’est que des mecs motivés et contents d’être là. Je ne voulais pas de joueurs qui ratent les entraînements et qui ne sont pas impliqués du début à la fin.»

Ah ouais @Michoucroute_ vraiment il aime pas les dragons pic.twitter.com/WGZRLfAmcw — Kings League Crédit Agricole France (@KingsLeague_FR) March 22, 2026

Les tacles vont bon train entre les présidents. Tous n’ont qu’une seule chose en tête, la revanche. «J’ai une revanche à prendre contre Kamel. Son équipe Karasu nous a sorti l’année dernière donc on veut les battre cette année», lance Michou, qui n’a pas hésité à rappeler «tous les penaltys ratés» du président de Karasu qui l’ont conduit à envoyé «son co-streamer tirer à sa place.»

trash-talk entre présidents

Dès la première journée le ton a été donné. Dans une ambiance exaltante, les joueurs se sont rendus but pour but pour arracher la victoire. Ce début de compétition a été marqué par des matchs serrés tout au long de l’après-midi (comme Athletic Dragon Blanc, Unit3d 5-3 ou encore FC Slimi, Wolf Pack FC 8-6).

Les 8 équipes s'affronteront sur 9 journées de phase régulière, avec des matchs qui s’annoncent d’ores et déjà intenses et riches en rebondissements. Tous peuvent compter sur leurs fans pour donner de la voix à la Kings League Arena.

Le gardien qui marque sans marquer, cette Secret Card est exceptionnelle pic.twitter.com/MRFs2excZl — Kings League Crédit Agricole France (@KingsLeague_FR) March 22, 2026

La compétition se déroule tous les weekends en direct sur Twitch/YouTube (chaînes officielles Kings League France, streams des présidents), avec un fort accent sur le divertissement : trash-talk entre présidents, guests, ambiance électrique et rêve de gosse pour beaucoup. «Je suis trop content que la Kings reprenne. Quand j’étais petit je rêvais de devenir joueur pro ou de gérer une équipe de foot et là je le concrétise. C’est une chance pour moi de pouvoir co-présider l’équipe avec Camavinga. Parfois je vois des petits de 10-12 ans en entraînement et je me vois déjà les recruter.»

L'objectif est clair : succéder au Panam All Starz de PFut et remporter le titre national, avec en toile de fond la qualification potentielle pour des événements internationaux comme la Kings World Cup.