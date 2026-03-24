Antoine Griezmann : combien l’attaquant français va-t-il toucher aux Etats-Unis ?

Antoine Griezmann va quitter l’Atlético Madrid à la fin de la saison pour rejoindre le club d’Orlando (MLS), où il a signé un contrat de deux ans avec une 3e année en option.

Il vit ses derniers mois sous le maillot de l’Atlético Madrid. Alors qu’il vient de fêter ses 35 ans, Antoine Griezmann va quitter le club madrilène à la fin de la saison et réaliser son rêve d’évoluer aux Etats-Unis. Autorisé par ses dirigeants à se rendre en Floride pendant la trêve internationale pour finaliser les conditions de son transfert, l’attaquant français s'est officiellement engagé, ce mardi, avec le club d'Orlando.

ANTOINE GRIEZMANN IS A LION 🦁👑



We have signed global soccer icon and 2018 @FIFAWorldCup winner @AntoGriezmann from @Atleti. He will join the club in July 2026 on a contract through the 2027–28 season, with an option for 2028–29 as a Designated Player 👏 — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) March 24, 2026

Une arrivée du champion du monde 2018 avait été évoquée lors de la fenêtre américaine de mercato actuellement ouverte jusqu’au 26 mars, mais l’Atlético Madrid n’était pas disposé à laisser partir le meilleur buteur de son histoire (211 buts) avant le terme de la saison.

Un salaire plus haut qu'en Espagne

Annoncé depuis plusieurs saisons en Major League Soccer, l’ancien international tricolore (137 sélections, 44 buts) a signé un contrat de deux ans avec le club floridien, avec une 3e saison en option. Concernant ses émoluments, Antoine Griezmann devrait toucher environ 10 millions d’euros par an, lui qui perçoit un salaire de 9 millions d’euros net par an dans la capitale espagnole.

Mais avant de s’envoler pour les Etats-Unis et de traverser l’Atlantique, Antoine Griezmann, auteur de 13 buts cette saison toutes compétitions confondues et grand artisan du sacre en Ligue Europa en 2018, a d’importantes échéances qui l’attendent sous le maillot des Colchoneros avec notamment les quarts de finale de la Ligue des champions face au FC Barcelone (8 et 15 avril) puis la finale de la Coupe du roi contre la Real Sociedad (18 avril). Autant d’opportunités de conquérir des trophées et de conclure son aventure madrilène de la plus belle des manières.