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Colombie : un jeune footballeur de 18 ans fait un malaise et meurt en plein match après avoir reçu un ballon dans la poitrine

Santiago Castrillón, jeune footballeur de 18 ans du club Millonarios FC, est décédé samedi. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un jeune footballeur de 18 ans est décédé samedi dernier, après un malaise lors du match entre le Millonarios FC et Independiente Santa Fe, en Colombie.

Le football colombien est en deuil. Santiago Castrillón, jeune footballeur de 18 ans du club Millonarios FC est décédé samedi après s’être effondré, pendant un derby de Bogotá du championnat national des moins de 20 ans.

Après avoir reçu le ballon au niveau de la poitrine, le milieu de terrain a été pris d’un malaise. Il a alors été transporté d’urgence vers un hôpital de la ville, où il a été admis en soins intensifs et pris en charge par des spécialistes en cardiologie. Malheureusement, les médecins n’ont pas réussi à le sauver.

«Aujourd’hui, le football s’arrête. Le cœur bleu est brisé. Aujourd’hui, la douleur nous submerge, nous plongeant dans l’impuissance et la tristesse, a écrit son club dans un communiqué. C’est avec une profonde émotion que nous disons adieu à notre numéro 10, notre coéquipier, notre ami. Santiago ne jouait pas seulement au football. Il le vivait, il le ressentait, il le partageait avec un sourire désormais gravé dans nos mémoires. Nous prions pour le repos de son âme. À sa famille et à ses proches, nous adressons un message de courage en ces moments insoutenables. Santiago, notre cher coéquipier, repose en paix.»

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Plusieurs hommages ont été rendus à Santiago Castrillón dont un par le Real Madrid. «Le Real Madrid, son président et son conseil d'administration regrettent profondément le décès de Santiago Castrillón, jeune joueur de 18 ans du centre de formation du Millonarios FC. Nous présentons nos condoléances à sa famille, ses proches, ses coéquipiers et son club. Qu'il repose en paix», a posté le club espagnol sur son compte X lundi.

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