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Cyclisme : l’Italienne Debora Silvestri toujours sous assistance respiratoire après sa lourde chute sur Milan-San Remo

Debora Silvestri a lourdement chuté à 20 kilomètres de l'arrivée de Milan-San Remo. Debora Silvestri a lourdement chuté à 20 kilomètres de l'arrivée de Milan-San Remo. [Brenton EDWARDS / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Victime d’une très lourde chute, samedi, sur Milan-San Remo, l’Italienne Debora Silvestri, qui est passée par-dessus une glissière de sécurité, est toujours sous assistance respiratoire.

Elle va rester encore quelques jours sous observation. Debora Silverstri a été impliquée, samedi, dans une impressionnante chute collective à 20 kilomètres de l'arrivée de Milan-San Remo. Dans la descente du Cipressa, l’Italienne n’a pu éviter un groupe de concurrentes tombées devant elle avant de basculer par-dessus une glissière et de tomber lourdement au sol quelques mètres plus bas.

La cycliste de l’équipe Laboral Kutxa est restée allongée immobile sur la route avant d’être prise en charge par les services de secours. Transportée consciente à l’hôpital pour effectuer des examens, Debora Silverstri souffre de cinq côtes cassées et d’une microfracture à l’épaule. Mais aussi d’un traumatisme thoracique. Raison pour laquelle elle demeure sous assistance respiratoire. «En raison du grave traumatisme thoracique, Debora Silvestri a encore besoin d’une assistance respiratoire», a indiqué sa formation.

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Et par son conséquent, aucun risque n’a été pris au regard de son état de santé. «L’équipe médicale de la formation, en collaboration avec les professionnels de santé de l’établissement où elle est soignée, a jugé opportun de prolonger son hospitalisation de quelques jours supplémentaires. Cette décision reflète leur volonté de garantir une convalescence optimale et une sortie d’hôpital en toute sérénité», a ajouté son équipe.

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