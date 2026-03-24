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Etats-Unis : une boxeuse de 19 ans placée dans le coma à la suite d’un KO reçu après 78 secondes

La scène a eu lieu à San Bernardino, en Californie. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Une jeune boxeuse américaine a été placée dans un coma artificiel en Californie à la suite d’un KO subi après 78 secondes de combat samedi dernier.

L’inquiétude est forte. Isis Sio, jeune boxeuse américaine de 19 ans, a été hospitalisée et placée dans un coma artificiel samedi après un combat contre Jocelyn Camarillo, à San Bernardino, en Californie (États-Unis).

Mise KO dès le premier round, après seulement 78 secondes, celle qui disputait son quatrième combat professionnelle (1 victoire, 3 défaites), a été prise de convulsions et a rapidement été prise en charge et transportée au centre médical universitaire de Loma Linda où elle a été placée dans le coma, comme l’a annoncé le diffuseur officiel ProboxTV ce lundi.

«Au nom du PDG Garry Jonas et de toute l’équipe ProBox, nous prions pour le prompt rétablissement d’Isis Sio, peut-on lire dans un communiqué. Mme Sio est actuellement plongée dans un coma artificiel. Toutes nos pensées l’accompagnent, elle et sa famille, en ces moments difficiles. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour lui souhaiter un rétablissement complet.»

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«Tout mon respect. Je la garde dans mes prières et lui souhaite un prompt rétablissement», a  commenté sur Instagram son adversaire.

Ce mardi, sa famille a indiqué qu’elle était sortie de son coma artificiel. « Pour le moment, Isis reste en soins intensifs, mais elle n'est plus sous assistance respiratoire et nous sommes optimistes quant à son évolution, peut-on lire sur un communiqué. Nous attendons de nouvelles de son équipe médicale. Elle est actuellement prise en charge par trois services médicaux spécialisés qui surveillent de près son état.»

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