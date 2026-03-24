Etats-Unis : une boxeuse de 19 ans placée dans le coma à la suite d’un KO reçu après 78 secondes

Une jeune boxeuse américaine a été placée dans un coma artificiel en Californie à la suite d’un KO subi après 78 secondes de combat samedi dernier.

L’inquiétude est forte. Isis Sio, jeune boxeuse américaine de 19 ans, a été hospitalisée et placée dans un coma artificiel samedi après un combat contre Jocelyn Camarillo, à San Bernardino, en Californie (États-Unis).

Mise KO dès le premier round, après seulement 78 secondes, celle qui disputait son quatrième combat professionnelle (1 victoire, 3 défaites), a été prise de convulsions et a rapidement été prise en charge et transportée au centre médical universitaire de Loma Linda où elle a été placée dans le coma, comme l’a annoncé le diffuseur officiel ProboxTV ce lundi.

Our thoughts are with Isis Sio and her family as she remains in a medically induced coma following her recent fight. We are wishing her strength during this difficult time. pic.twitter.com/THIqzGnKU8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) March 23, 2026

«Au nom du PDG Garry Jonas et de toute l’équipe ProBox, nous prions pour le prompt rétablissement d’Isis Sio, peut-on lire dans un communiqué. Mme Sio est actuellement plongée dans un coma artificiel. Toutes nos pensées l’accompagnent, elle et sa famille, en ces moments difficiles. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour lui souhaiter un rétablissement complet.»

«Tout mon respect. Je la garde dans mes prières et lui souhaite un prompt rétablissement», a commenté sur Instagram son adversaire.

Ce mardi, sa famille a indiqué qu’elle était sortie de son coma artificiel. « Pour le moment, Isis reste en soins intensifs, mais elle n'est plus sous assistance respiratoire et nous sommes optimistes quant à son évolution, peut-on lire sur un communiqué. Nous attendons de nouvelles de son équipe médicale. Elle est actuellement prise en charge par trois services médicaux spécialisés qui surveillent de près son état.»