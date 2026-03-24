Football : Antoine Griezmann rejoint officiellement un club aux Etats-Unis

L’attaquant français Antoine Griezmann s'est officiellement engagé, ce mardi, avec le club d'Orlando, qui évolue Major League Soccer aux Etats-Unis et qu'il rejoindra à la fin de sa saison avec l'Atlético Madrid.

Il s’apprête à vivre son rêve américain. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, Antoine Griezmann va quitter l’Atlético Madrid à la fin de la saison pour rejoindre la Major League Soccer (MLS) aux Etats-Unis. Autorisé par le club espagnol à se rendre de l'autre côté de l'Atlantique pendant la trêve internationale pour finaliser son transfert, l'attaquant français s'est officiellement engagé, ce mardi, avec le Orlando City Soccer Club, où il a signé un contrat de deux ans avec une 3e année en option.

Le dernier chapitre de sa carrière

Le champion du monde 2018, qui vient de fêter ses 35 ans, était en discussions depuis plusieurs semaines avec le club floridien qui détenait les «droits de découverte» du joueur, un mécanisme de MLS qui donne la priorité à une équipe pour un transfert.

Une arrivée du natif de Mâcon avait même été évoquée lors de la fenêtre américaine de mercato ouverte jusqu’au 26 mars, mais l’Atlético Madrid avait fermé la porte à un départ.

La formation madrilène souhaitait conserver le meilleur buteur de son histoire (211 buts), auteur de 13 buts et 4 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, alors que d’importantes échéances se profilent dans les prochaines semaines pour les Colchoneros avec la finale de la Coupe du roi contre la Real Sociedad (18 avril), juste après les quarts de la Ligue des champions face au FC Barcelone (8 et 15 avril).

Deux opportunités pour Antoine Griezmann, qui a été l'un des principaux artisans du sacre en Ligue Europa en 2018, d'enrichir le palmarès de l’Atlético Madrid avant de s’envoler vers la Floride et d’entamer le dernier chapitre de sa riche carrière. Comme il l’a toujours désiré, lui le grand fan de sports américains.