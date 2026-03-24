Football : pourquoi Kylian Mbappé a-t-il investi dans une assurance santé ?

En marge du rassemblement de l’équipe de France, Kylian Mbappé est devenu investisseur et ambassadeur d’une mutuelle santé basée sur la prévention.

Il multiplie ses investissements. Avant de s’envoler pour les Etats-Unis, où l’équipe de France jouera deux matchs de préparation à la Coupe du monde 2026 contre le Brésil (jeudi) puis la Colombie (dimanche), Kylian Mbappé a fait un crochet par le Musée du Quai Branly pour annoncer son entrée au capital de la société française Alan, mutuelle santé basée sur la prévention, via son fonds d’investissement Coalition Capital. Sans toutefois préciser le montant de sa prise de participation.

«La prévention ne doit pas être une option, mais un réflexe quotidien. C'est cette conviction qui m'a donné envie de m'engager au côté d'Alan. Comme dans le sport, j’ai envie de construire dans la durée en m’investissant dans des projets cohérents avec mes valeurs et porteurs d'impact sur le long terme», a indiqué le capitaine des Bleus. «Quand on parle de la prévention et santé, c’est essentiel dans mon métier», a ajouté le champion du monde 2018, qui a fait son retour à la compétition après avoir été écarté des terrains pendant un mois en raison d’une blessure au genou gauche.

C'est une manière aussi de poursuivre sa stratégie d'investissement diversifiés. En plus de son arrivée dans le capital du club de Caen (National), dont il est devenu l’actionnaire principal (80% des parts) à l'été 2024, il détient aussi une participation minoritaire dans la marque d’électronique haut de gamme Loewe, mais aussi avec Sorare, plate-forme de «fantasy football», et avec l’équipe de France engagée en SailGP, circuit de régates internationales à bord de catamarans ultramodernes.

En 2022, il a également fondé Zebra Valley, une société de production de contenus vidéos et de divertissement axée sur le sport, la musique, la technologie et le gaming - avec laquelle la NBA a signé un partenariat - et cofondé KM Influence, une agence spécialisée dans la gestion de l’image et des droits d’utilisation de marques pour les sportifs. Kylian Mbappé est ainsi un footballeur mais également un businessman aux multiples casquettes.