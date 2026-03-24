Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

France-Brésil, match de préparation à la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleus vont disputer deux matchs de préparation aux Etats-Unis. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

L'équipe de France affronte le Brésil pour son premier match amical de l'année, ce jeudi 26 mars. Un choc qui se déroule aux Etats-Unis.

A trois mois de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), l’équipe de France se rend en tournée aux Etats-Unis pour y disputer deux rencontres amicales. Le premier aura lieu ce jeudi contre le Brésil, à 21h (heure française).

Au Gilette Stadium au Sud de Boston, les vice-champions du monde tricolores affronteront une Seleçao qui est bien loin de son niveau historique mais qu’il ne faudra toutefois pas prendre de haut. Désormais entraînée par l’Italien Carlo Ancelotti, les Brésiliens sont privés de Rodrygo (ligaments croisés), Eder Militao (blessure musculaire), Bruno Guimaraes, Estevao (ischio-jambiers), sans oublier Neymar, Gabriel Magalhaes (Arsenal) et Alex Sandro (Flamengo).

Les Bleus, qui s’envolent ce mardi pour les Etats-Unis, affronteront ensuite la Colombie à Landover. 

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : voici les maillots de toutes les nations pour la compétition (photo) Lire

Programme TV

France - Brésil

Match amical

Jeudi 26 mars

21h sur TF1

Equipe de FranceBrésilFootballQuelle heure quelle chaîne

À suivre aussi

Coupe du monde 2026 : voici quand et contre qui l’équipe de France jouera son 16e de finale
En directCoupe du monde 2026 : La France hérite de la Suède en 16e de finale, la Belgique se qualifie
Le Brésil jouera son 16e de finale de la Coupe du monde 2026 contre le Japon.
Coupe du monde 2026 : le programme complet des 16es de finale

Ailleurs sur le web

Dernières actualités