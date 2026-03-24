France-Brésil, match de préparation à la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

L'équipe de France affronte le Brésil pour son premier match amical de l'année, ce jeudi 26 mars. Un choc qui se déroule aux Etats-Unis.

A trois mois de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), l’équipe de France se rend en tournée aux Etats-Unis pour y disputer deux rencontres amicales. Le premier aura lieu ce jeudi contre le Brésil, à 21h (heure française).

Au Gilette Stadium au Sud de Boston, les vice-champions du monde tricolores affronteront une Seleçao qui est bien loin de son niveau historique mais qu’il ne faudra toutefois pas prendre de haut. Désormais entraînée par l’Italien Carlo Ancelotti, les Brésiliens sont privés de Rodrygo (ligaments croisés), Eder Militao (blessure musculaire), Bruno Guimaraes, Estevao (ischio-jambiers), sans oublier Neymar, Gabriel Magalhaes (Arsenal) et Alex Sandro (Flamengo).

Les Bleus, qui s’envolent ce mardi pour les Etats-Unis, affronteront ensuite la Colombie à Landover.

Programme TV

France - Brésil

Match amical

Jeudi 26 mars

21h sur TF1