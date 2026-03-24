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MMA : Salahdine Parnasse rejoint l'organisation de Jake Paul et combattra le même soir que Francis Ngannou

Salahdine Parnasse était double champion du KSW. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce mardi, Salahdine Parnasse a officialisé son départ du KSW pour rejoindre la promotion MVP de Jake Paul. Le combattant français de MMA combattra en mai prochain.

Une nouvelle aventure. Salahdine Parnasse va remonter dans l’octogone de MMA le 16 mai prochain. Mais cela ne se fera pas au KSW où il avait l’habitude de combattre. Le combattant français sera à l’affiche lors d’un événement de la promotion MVP de Jake Paul diffusé sur Netflix.

Le Parisien âgé de 28 ans (22 victoires, deux défaites) affrontera l’Américain Kenneth Cross, âgé de 31 ans, qui compte 17 victoires pour 4 défaites, à Los Angeles lors de cette soirée au cours de laquelle le Camerounais Francis Ngannou fera son retour dans la cage. 

«C'EST OFFICIEL, a-t-il écrit sur compte X. Je signe chez MVP Promotion et je ferai mes débuts aux États-Unis sur la toute première carte de MMA de l'histoire de Netflix. Gamin d'Aubervilliers, j'ai travaillé chaque jour pour arriver à ce niveau. Après avoir conquis l’Europe, c’est maintenant le moment de partir à la conquête du monde. Je serai prêt.»

Sur le même sujet MMA : vers un possible combat entre Jon Jones et Francis Ngannou prochainement ? Lire

La carte de la soirée 

Ronda Rousey vs. Gina Carano
Francis Ngannou vs. Philipe Lins
Nate Diaz vs. Mike Perry
Junior dos Santos vs. Robelis Despaigne
Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes
Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross
Lorenz Larkin vs. Jason Jackson
Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong
David Mgoyan vs. Albert Morales
Namo Fazil vs. Jake Babian
Chris Avila vs. adversaire à déterminer

Salahdine ParnasseMMAJake PaulSportSports de combatFrancis Ngannou

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