MMA : Salahdine Parnasse rejoint l'organisation de Jake Paul et combattra le même soir que Francis Ngannou

Ce mardi, Salahdine Parnasse a officialisé son départ du KSW pour rejoindre la promotion MVP de Jake Paul. Le combattant français de MMA combattra en mai prochain.

Une nouvelle aventure. Salahdine Parnasse va remonter dans l’octogone de MMA le 16 mai prochain. Mais cela ne se fera pas au KSW où il avait l’habitude de combattre. Le combattant français sera à l’affiche lors d’un événement de la promotion MVP de Jake Paul diffusé sur Netflix.

Le Parisien âgé de 28 ans (22 victoires, deux défaites) affrontera l’Américain Kenneth Cross, âgé de 31 ans, qui compte 17 victoires pour 4 défaites, à Los Angeles lors de cette soirée au cours de laquelle le Camerounais Francis Ngannou fera son retour dans la cage.

We are continuing to prove that MVP and Netflix can create blockbuster live experiences that bring together fans and fighters from everywhere to create the biggest nights in sport. This is what we do @MostVpromotionspic.twitter.com/jpYjYSMcSd — Jake Paul (@jakepaul) March 24, 2026

«C'EST OFFICIEL, a-t-il écrit sur compte X. Je signe chez MVP Promotion et je ferai mes débuts aux États-Unis sur la toute première carte de MMA de l'histoire de Netflix. Gamin d'Aubervilliers, j'ai travaillé chaque jour pour arriver à ce niveau. Après avoir conquis l’Europe, c’est maintenant le moment de partir à la conquête du monde. Je serai prêt.»

La carte de la soirée

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Francis Ngannou vs. Philipe Lins

Nate Diaz vs. Mike Perry

Junior dos Santos vs. Robelis Despaigne

Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes

Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross

Lorenz Larkin vs. Jason Jackson

Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong

David Mgoyan vs. Albert Morales

Namo Fazil vs. Jake Babian

Chris Avila vs. adversaire à déterminer