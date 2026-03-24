NBA : Victor Wembanyama explique pourquoi il mérite le titre de MVP de la saison régulière

De nouveau auteur d’une belle copie lundi soir contre Miami (136-111), Victor Wembanyama a affiché son objectif d’être élu MVP de la saison régulière de NBA.

Il ne s’en est jamais caché. Dans la course au titre MVP de la saison régulière de NBA avec notamment Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City) et Nikola Jokic (Denver Nuggets), le Français Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) a plaidé en sa faveur après une nouvelle victoire de sa franchise lundi contre Miami (136-111).

En Floride, «Wemby» a montré la voie en inscrivant 26 points, pris 15 rebonds et réussi cinq contres. De quoi lui permettre d’arriver face à la presse quelques minutes après le match avec le sentiment de mériter le trophée.

La défense oubliée

Le vice-champion olympique avec l’équipe de France à Paris en 2024 a expliqué les points sur lesquels il est le plus méritant. «La défense représente 50 % du jeu, c'est assez sous-estimé dans la course au MVP et je pense être le joueur avec le plus d'impact en défense, a-t-il détaillé. On a quasiment «sweep» OKC (Oklahoma City,) cette saison, on les a dominés. Trois fois, on a battu leur vraie équipe. (...) Et offensivement, l'impact d'un joueur ne se résume pas qu'à marquer des points.»

«C'est assez compréhensible qu'il y ait encore un débat aujourd'hui, a confié le Français de 22 ans. Même si je pense que je devrais être devant. Mon but est de tout faire pour qu'il n'y ait plus de débat possible à la fin de la saison.»

Pour rappel, les Spurs sont actuellement deuxièmes de la Conférence Ouest derrière OKC, champion en titre.