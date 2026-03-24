«S’il avait su dans quel état il était…» : Tadej Pogacar a remporté Milan-San Remo avec un vélo cassé

Victime d’une chute à 32 kilomètres de l’arrivée, Tadej Pogacar a remporté, samedi, Milan-San Remo en franchissant la ligne d’arrivée avec un vélo endommagé.

Rien ne peut arrêter Tadej Pogacar et sa soif de victoires. Pas même une chute, ni un vélo cassé. Tombé à 32 kilomètres de l’arrivée, le Slovène (27 ans) est parvenu à remporter, samedi, Milan-San Remo pour la première fois de sa carrière en devançant Tom Pidcock dans un sprint à deux.

Et le double champion du monde a franchi la ligne d’arrivée avec un cuissard et maillot abimés, mais surtout une monture sérieusement endommagée. Sans vraiment le savoir.

«Ce vélo va désormais rejoindre la collection personnelle de Tadej»

C’est son mécanicien qui a constaté les dégâts à l’issue de la course. «Pour nous tous, c’était une course particulière en raison de ce qui s’est passé, et il a gagné, même si son cadre s’est cassé lors de la chute et que le disque a frotté contre la surface de freinage», a confié Bostjan Kavcnik au média Delo. Et ce n’est pas tout. «La fourche arrière était abîmée, mais heureusement, elle ne s’est pas détachée. Si Tadej avait su dans quel état était le vélo, il n’aurait pas descendu la pente avec autant d’agressivité, au point que même Tom Pidcock a eu du mal à le suivre», a-t-il ajouté.

Malgré son état, le vélo va être précieusement conservé par le quadruple vainqueur du Tour de France. «Ce vélo va désormais rejoindre la collection personnelle de Tadej, même s’il est endommagé», a indiqué Bostjan Kavcni. Dès son succès décroché, Tadej Pogacar s’est lui immédiatement focalisé sur Paris-Roubaix (12 avril), seul Monument du cyclisme qu’il manque encore à son impressionnant palmarès.

«À San Remo, il a senti le niveau de la concurrence à ce moment-là, et dès la ligne d’arrivée, il était déjà à fond sur Roubaix. Immédiatement après la course, il m’a dit qu’il avait besoin de roues et de pneus adaptés pour Roubaix, car il devait commencer à s’entraîner avec», a déclaré Bostjan Kavcnik. La concurrence n’a qu’à bien se tenir.