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Ski alpin : le palmarès complet d’Alexis Pinturault qui a pris sa retraite ce mardi

Pour la dernière course de sa carrière, le Français a pris la 11e place, égalant son meilleur résultat de l'hiver. [Gepa / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ce mardi 24 mars, Alexis Pinturault a disputé la dernière course de son immense carrière à Hafjell en Norvège. Le Français de 34 ans quitte le ski alpin avec un sublime palmarès.

Jeux olympiques d’hiver 

3 participations (2014, 2018, 2022)
3 médailles (bronze du géant 2014 et 2018, argent du combiné 2018)

Mondiaux 

7 participations (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023),
7 médailles individuelles (bronze du géant en 2015 et 2019, or du combiné en 2019 et 2023, argent du combiné en 2021, et bronze du super-G en 2021 et 2023)
1 médaille par équipe (or en 2017)

Coupe du monde

355 départs (le premier, le 13 mars 2009)
34 victoires (18 en géant, 10 en combiné, 3 en slalom, 2 en parallèle, 1 en super-G), 77 podiums
Première victoire le 21 février 2012 à Moscou, sur le City event (slalom parallèle)

Alexis Pinturault prendra sa retraite à la fin de la saison.
Sur le même sujet Ski : pourquoi la dernière course d’Alexis Pinturault en France a-t-elle été annulée ? Lire

Classement général

1er (2021), 2e (2019, 2020), 3e (2015, 2016)

Ski alpinAlexis PinturaultSport

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