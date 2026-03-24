Ski alpin : le palmarès complet d’Alexis Pinturault qui a pris sa retraite ce mardi

Ce mardi 24 mars, Alexis Pinturault a disputé la dernière course de son immense carrière à Hafjell en Norvège. Le Français de 34 ans quitte le ski alpin avec un sublime palmarès.

Jeux olympiques d’hiver

3 participations (2014, 2018, 2022)

3 médailles (bronze du géant 2014 et 2018, argent du combiné 2018)

Mondiaux

7 participations (2011, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023),

7 médailles individuelles (bronze du géant en 2015 et 2019, or du combiné en 2019 et 2023, argent du combiné en 2021, et bronze du super-G en 2021 et 2023)

1 médaille par équipe (or en 2017)

Coupe du monde

355 départs (le premier, le 13 mars 2009)

34 victoires (18 en géant, 10 en combiné, 3 en slalom, 2 en parallèle, 1 en super-G), 77 podiums

Première victoire le 21 février 2012 à Moscou, sur le City event (slalom parallèle)

Classement général

1er (2021), 2e (2019, 2020), 3e (2015, 2016)