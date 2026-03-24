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Une personne sur cinq millions : un rugbyman évoluant à Bayonne hospitalisé depuis deux mois à cause d’un syndrome rare

La dernière apparition de Baptiste Heguy en Top 14 remonte au 31 janvier. [Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
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Baptiste Heguy, joueur de rugby à Bayonne, est hospitalisé depuis deux mois à cause d’un syndrome rarissime, a-t-il révélé ce mardi.

Une confession forte. Le troisième ligne de Bayonne Baptiste Heguy, qui n'a plus joué depuis fin janvier, souffre d'une maladie auto-immune rare qui l'a envoyé à l'hôpital et dans un centre de rééducation, révèle-t-il mardi dans le journal Sud Ouest.

Sa dernière apparition en Top 14 remonte au 31 janvier. C'était à Toulouse et Heguy avait joué 80 minutes lors de la défaite de l'Aviron (31-10).  Il a ensuite été victime du syndrome opsoclonus-myoclonus, une maladie auto-immune rare qui provoque des mouvements rapides et impromptus des yeux, des troubles de l'équilibre et des problèmes de coordination.

«J'avais plus de chances de gagner au loto»

«J'aurais chopé ça à la suite d'une contamination virale, pensent les médecins. Mon corps a ‘surdéfendu’ le virus et s'est attaqué à mon système nerveux. C'est hyper rare !», confie le joueur de 27 ans, de nouveau hospitalisé mardi pour une cure d'anticorps. Ce syndrome affecte une personne sur cinq millions. «Et 13 Français par an. J'avais plus de chances de gagner au Loto», en sourit-il. 

Après plusieurs jours de vertiges, tremblements, vomissements et troubles oculaires, des tests ont permis de poser le diagnostic et d'écarter la piste oncologique. En dix jours, le solide flanker aux 163 matchs disputés avec le club basque est passé de 108 à 98 kg.

«Quand je suis arrivé au centre de rééducation, j'ai passé deux semaines en fauteuil roulant, raconte-t-il. Puis je n'arrivais pas à plier les genoux. J'étais obligé de marcher les jambes écartées pour avoir de la stabilité. Et quand j'étais sur un vélo, j'avais l'impression de rouler sur des pavés tellement ma tête tremblait.» S'il va beaucoup mieux aujourd'hui, Heguy n'a pas encore de perspective sur une reprise de la compétition. «C’est d'abord ma santé. Tout se fera au ressenti.»

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À sa sortie de l'hôpital prévue la semaine prochaine, il devrait poursuivre sa rééducation au Campus de l'Aviron Bayonnais, au milieu de ses équipiers qui affrontent La Rochelle samedi au stade Anoeta de Saint-Sébastien (Espagne) pour le compte de la 20e journée de Top 14.

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