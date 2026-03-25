Athlétisme : une vice-championne de France de l’heptathlon atteinte d’un cancer du sein à 27 ans

Mardi, Elisa Pineau, vice-championne de France de l’heptathlon en 2025, a révélé avoir un cancer du sein. A travers une vidéo sur le ton de l’humour, elle souhaite faire de la prévention.

De l’humour pour se confier sur un moment compliqué. Âgé de 27 ans, l'athlète française Elisa Pineau a révélé, ce mardi, dans une longue vidéo publiée sur son compte Instagram qu’elle était atteinte d’un cancer du sein.

«J'ai un cancer. Voilà, j'ai un cancer, c'est dit, c'est fait. J'ai un cancer du sein, j'ai 27 ans, je suis sportive de haut niveau. Et l'information de cette vidéo, c'est que j'ai un cancer et qu'il faut faire attention à vous, a indiqué la vice-championne de France de l'heptathlon. Voilà, ça c'est le résumé, vous pouvez quitter maintenant que vous avez vu ça, vous avez tout compris.»

Consciente qu'il s'agit «d'une blague qui n'en est pas une», la licenciée dans le club de Franconville dans le Val d'Oise, a poursuivi sa vidéo sur le ton de l'humour.

«J’ai l’impression d’être un footballeur de base qui vous dit j’aurais dû être professionnel mais je me suis fait les croisés, ajoute Elisa Pineau. C’est-à-dire que dans ma carrière, j’en ai vu des vertes et des pas mûres : des ischios, des genoux, des coudes, des épaules, des tendons d’Achille, j’ai tout fait, j’ai tout vu. Énorme dinosaure né avant les années 2000… Et là, j’ai step up mon game, j’ai fait mieux, j’ai fait plus brillant, voilà, grandiloquent. Moi, je vise les étoiles, j’ai fait le big, le big cancer.»

La vidéo de trois minutes est accompagnée d’un texte expliquant pourquoi avoir choisi l’humour. Un post touchant qui a reçu d’énormes messages de soutien.