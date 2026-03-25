Football : compositions probables, stade, diffusion TV… Tout savoir sur le match amical entre la France et le Brésil

Pour sa première rencontre de sa tournée américaine, l’équipe de France affronte, ce jeudi (21h), le Brésil en match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Composition probable de l’équipe de France

Maignan - Gusto, Konaté, Upamecano, Digne - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Olise, Doué - Mbappé

Composition probable du Brésil

Ederson - Wesley, Pereira, Bremer, Douglas Santos - Casemiro, Andrey Santos - Raphinha, Cunha, Vinicius Junior - Joao Pedro

Stade

La rencontre se jouera sur la pelouse du Gillette Stadium de Foxborough, situé dans le sud de Boston (Massachusetts). L’enceinte, habituelle antre des Patriots en NFL et des New England Revolution en MLS, est dotée de près de 70.000 places. Et l’équipe de France retrouvera ce stade, le 26 juin prochain, lors de son dernier match de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 contre la Norvège.

Forme

Les Bleus, qui ont remporté leur deux derniers matchs contre l’Ukraine (4-0) et en Azerbaïdjan (1-3) en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, restent sur une série de sept rencontres sans défaite avec six succès pour une seule défaite. De son côté, le Brésil a remporté quatre de ses neuf derniers matchs, enregistrant trois défaites et deux matchs nuls.

Historique

La France et le Brésil vont s’affronter pour la 17e fois de leur histoire. Et les Brésiliens mènent au bilan des confrontations avec 7 victoires contre 5 succès pour les Bleus et 4 matchs nuls. La Seleçao reste d’ailleurs sur deux succès contre la France en juin 2013 à Porto Alegre (3-0) et en mars 2015 au Stade de France (1-3).

Diffusion TV

Ce match de préparation de prestige entre la France et le Brésil sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur TF1.