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Football : le Sénégal fait appel devant le TAS de la victoire de la CAN 2025 attribuée au Maroc

Le Sénégal et le Maroc vont s'affronter sur un nouveau terrain. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Le Tribunal arbitral du Sport a confirmé, ce mercredi, le recours déposé par la Fédération sénégalaise de football contre la décision d’attribuer la CAN 2025 au Maroc.

Une nouvelle bataille. La Fédération sénégalaise de football a fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision de la Confédération africaine d'attribuer sur tapis vert la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc, après une finale chaotique que le Sénégal avait remportée 1-0 sur le terrain, a fait savoir le TAS mercredi.

«L’appel concerne une décision prise par la CAF le 17 mars 2026 déclarant que l’équipe nationale du Sénégal a perdu la finale de la Coupe d’Afrique des nations Maroc 2025 par forfait et attribuant la victoire à l’équipe nationale du Maroc sur le score de 3-0», peut-on lire l'instance basée à Lausanne dans un communiqué. Le Sénégal demande «à ce que la décision de la CAF soit annulée et que la FSF soit déclarée vainqueur de la CAN.»

«Une formation arbitrale du TAS sera nommée pour statuer sur cette affaire, à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi», a fait savoir le tribunal, précisant qu'à ce stade, «il n'est pas encore possible d'anticiper les échéances de la procédure, ni d'indiquer quand une audience sera fixée».

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Pour rappel, le 18 janvier, plusieurs joueurs sénégalais avaient quitté une quinzaine de minutes la pelouse pour protester contre un pénalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la seconde période. Juste avant, l'arbitre avait refusé un but aux Lions de la Teranga. Dans le même temps, en tribunes, des supporters sénégalais avaient lancé des projectiles (chaises, tabourets) et tentaient d'envahir le terrain. Durant la prolongation, c'est le Sénégal qui s'était imposé grâce à un but de Pape Gueye.

FootballSénégalCAN 2025Maroc

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