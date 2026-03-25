Football : pourquoi Marquinhos est-il forfait avec le Brésil pour affronter la France ?

Le défenseur brésilien Marquinhos est forfait pour affronter l’équipe de France, ce jeudi (21h), en match de préparation à la Coupe du monde 2026.

L’hécatombe continue pour le Brésil. Déjà privée des défenseurs, Gabriel Magalhaes et Alex Sandro, ou encore du gardien Alisson, la Seleçao a enregistré le forfait de Marquinhos (31 ans) pour affronter l’équipe de France, ce jeudi, en match de préparation à la Coupe du monde 2026 à Foxborough (Massachussetts). Le capitaine brésilien (103 sélections) s’est blessé, lundi, à l’entraînement et souffre d’une gêne musculaire.

De retour contre la Croatie ?

«Marquinhos a un petit problème. Il ne sera pas disponible pour ce match», a indiqué, ce mercredi, Carlo Ancelotti. Mais la blessure du défenseur du PSG ne serait pas sérieuse. S’il aurait sûrement aimé jouer contre son pays d’adoption, où il évolue depuis 2013, Marquinhos devrait être en mesure de tenir sa place lors du second match, mardi, face à la Croatie à Boston.

Son absence va toutefois contraindre le technicien italien de réorganiser sa défense. Et le forfait de Marquinhos devrait faire le bonheur de Léo Pereira. A 30 ans, le défenseur central de Flamengo va faire ses grands débuts sous le maillot auriverde et fêter sa première sélection. Reste à savoir qui formera la charnière centrale brésilienne avec lui. Wesley (AS Rome) et Douglas Santos (Zénith Saint-Pétersbourg) évolueront eux sur les côtés.

Et ils auront pour mission de contenir l’attaque tricolore particulièrement crainte par Carlo Ancelotti. Pour l’ancien entraîneur du Real Madrid, la France «dispose d’une grande vitesse en attaque et il est très important que nous jouions un match équilibré pour éviter ses contre-attaques».

Et il redoute notamment Kylian Mbappé qu’il a entraîné au Real Madrid. «Il est très dangereux, très rapide, très talentueux et très efficace devant le but», a-t-il souligné. A lui et ses défenseurs de trouver la solution pour contenir le capitaine des Bleus ainsi que ses compères de l’attaque.