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Football : un ancien entraîneur de Liverpool et du Real Madrid souffre de démence

John Toshack avait connu une dernière expérience en Iran en 2018. [FADEL SENNA / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Ancien joueur et entraîneur reconnu, le Gallois John Toshack, âgé de 77 ans, est atteint de démence, a révélé son fils Cameron au Daily Mail, ce mercredi.

Une bien triste nouvelle. Âgé de 77 ans, l’ancien joueur et entraîneur Liverpool John Toshack est atteint de démence, a indiqué ce mercredi, au Daily Mail son fils Cameron. «C'est une maladie terrible, a-t-il confié. Je lui parle presque tous les jours et si nous discutons l'après-midi, il ne se souvient peut-être pas que nous avons aussi parlé le matin.»

L’ex-attaquant international gallois (39 sélections, 12 buts) est une véritable légende des Reds. De 1970 à 1978 (96 buts en 246 matchs), il a remporté trois titres de champion de première division, la FA Cup ainsi que la Coupe d’Europe des clubs champions à deux reprises et la Coupe UEFA également à deux reprises.

Il s’était ensuite tourné vers le métier d’entraîneur. Après une première expérience comme entraîneur-joueur, John Toshack s’est retrouvé au Portugal du côté du Sporting pour lancer sa carrière.

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Il aura alors connu de nombreuses expériences en Espagne (Real Madrid, Real Sociedad, Deportivo La Corogne ou encore Murice), en Turquie (Besiktas), en Azerbaïdjan, en Italie, au Maroc ou en Macédoine et même la France avec Saint-Étienne.

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