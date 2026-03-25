Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix du Japon

Après les victoires de George Russell en Australie et Kimi Antonelli en Chine, la Formule 1 revient, ce week-end, avec le Grand Prix du Japon sur le tracé de Suzuka, où Mercedes visera un 3e succès en autant de courses cette saison.
Vendredi 27 mars
3h30-4h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport
7h-8h : essais libres 2 sur Canal+ Sport
Samedi 28 mars
3h30-4h30 : essais libres 3 sur Canal+ Sport
7h-8h : qualifications sur Canal+ Sport
3e manche de la saison week-end à Suzuka 😍🇯🇵#F1#JapaneseGPpic.twitter.com/Vw9XULCoyB
— CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 23, 2026
Dimanche 29 mars
7h : course sur Canal+