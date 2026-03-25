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Formule 1 : le programme TV complet du Grand Prix du Japon

Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Japon la saison dernière. Max Verstappen a remporté le Grand Prix du Japon la saison dernière. [XPB / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après les victoires de George Russell en Australie et Kimi Antonelli en Chine, la Formule 1 revient, ce week-end, avec le Grand Prix du Japon sur le tracé de Suzuka, où Mercedes visera un 3e succès en autant de courses cette saison.

Vendredi 27 mars

3h30-4h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport

7h-8h : essais libres 2 sur Canal+ Sport

Samedi 28 mars

3h30-4h30 : essais libres 3 sur Canal+ Sport

7h-8h : qualifications sur Canal+ Sport

Dimanche 29 mars

7h : course sur Canal+

Formule 1SportProgramme TVJaponQuelle heure quelle chaîne

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