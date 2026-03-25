«J’ai du mal à jouer à la PlayStation et à aller aux toilettes» : un footballeur néerlandais a frôlé l’amputation d’un pouce

Opéré du pouce après une grave blessure subie contre Liverpool en Ligue des champions, Noa Lang peut s'entraîner normalement mais a confié avoir frôlé l’amputation.

Il a évité le pire. Gravement touché au pouce droit lors du huitième de finale retour de Ligue des champions sur la pelouse de Liverpool (0-4, 1-0 à l'aller), mercredi, Noa Lang, le joueur néerlandais de Galatasaray s’est confié.

«J’ai voulu me rattraper au panneau publicitaire et il était assez tranchant derrière. Mon doigt s’est coupé net. Le bout s’est détaché, a-t-il détaillé au média néerlandais Ziggo Sport. Il a été recousu et je l’ai toujours en entier. Le médecin pense que je vais m’en sortir, donc tout va bien.»

le pouce enveloppé dans un gros bandage.

Son docteur a précisé qu'il avait échappé à l'amputation. «Je tiens à préciser qu'il n'y a pas d'amputation complète ; toutefois, la blessure est importante, a déclaré le médecin de Galatasaray, Yener Ince, dans un communiqué. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de problème, mais l'équipe médicale de Galatasaray le surveille. Nous sommes en contact étroit avec le staff médical de l'équipe nationale néerlandaise.»

«J’ai encore mon pouce et, selon le docteur, il va survivre. On s’est bien occupé de moi à l’hôpital, les opérations se sont bien passées, même si j’ai encore mal, a-t-il confié avouant que certains gestes du quotidien étaient compliqués. Je suis droitier, donc j'ai dû mal à jouer à la PlayStation et à aller aux toilettes. Mais, heureusement, on joue au foot avec les pieds.»

Présent à l'entraînement avec ses compatriotes de la sélection des Pays-Bas depuis le début de la semaine, Noa Lang a le pouce droit enveloppé dans un gros bandage.