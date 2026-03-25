«J’avais honte de l’admettre» : une championne olympique aux JO 2024 confie avoir frôlé une dépression

La Française Cassandre Beaugrand, sacrée championne olympique du triathlon aux JO 2024 à Paris, a traversé une longue période de doutes en 2025, frôlant une dépression.

Elle a traversé des moments de «blues». Dans la foulée de ses titres aux JO 2024 à Paris et aux championnats du monde, Cassandre Beaugrand a vécu une année 2025 particulièrement compliquée, marquée notamment par son abandon lors de la Grande Finale des World Triathlon Championship Series (WTCS) en octobre dernier en Australie. Depuis, elle a fait une longue pause avec la volonté de prendre le temps de se retrouver sans entendre parler de triathlon.

«Avant les courses, je me mettais à pleurer»

«Je ne pense pas qu’on puisse dire que j’étais dans une dépression, mais je n’en étais pas loin. Avant les courses, je me mettais à pleurer, je n’arrivais pas à mettre des mots sur ce que je ressentais. Je n’avais pas l’envie que j’avais l’année des JO, pas les mêmes émotions», a confié, à L’Equipe, la triathlète française, sacrée championne olympique dans la capitale.

Et elle a refusé de voir la réalité en face. «En fait, j’ai eu un coup de blues. J’avais honte de l’admettre en plus, car tout allait bien dans ma vie, à part sur les compétitions de triathlon. Je me trouvais honteuse car des gens rêveraient, peut-être, d’être à ma place mais ça n’allait pas au niveau du triathlon. Ma vie était bien, les entraînements allaient bien mais les compétitions, je n’y arrivais pas», a-t-elle ajouté, estimant qu’elle aurait dû couper avec son sport bien plus tôt.

«C’est la saison où j’aurais dû faire autre chose… Je n’avais pas tant récupéré que ça, je ne me rendais pas compte à quel point c’était prenant mentalement. Je n’ai pas pris du temps pour moi», a-t-elle regretté. Désormais apaisée et requinquée, Cassandre Beaugrand, qui a pour objectif les JO 2028 à Los Angeles, va faire sa rentrée et retrouver le circuit mondial, le 25 avril prochain, à Samarcande (Ouzbékistan).

Mais elle va également «pimenter» sa saison avec des épreuves d’athlétisme et sera ainsi au départ du 10 km de Lille le 4 avril. Elle envisage également de «faire un 3 000m et/ou un 5000m sur piste» entre mai et juin. Et son rêve serait de participer à une étape de la Diamond League.