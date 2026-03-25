«Je vois double» : la patineuse polonaise Kamila Sellier revient sur sa grave blessure à l’œil par une lame aux JO 2026

La patineuse de vitesse polonaise Kamila Sellier conserve des séquelles de sa grave blessure à l’œil gauche causée par une lame de patin d'une autre concurrente aux JO 2026 de Milan-Cortina.

Des traces et des séquelles toujours visibles sur son visage. Il y a un mois, Kamila Sellier (25 ans) a été victime d’une terrible blessure lors des qualifications du 1.500 m en short track (patinage de vitesse) aux JO 2026 de Milan-Cortina. Prise d’une chute, la patineuse polonaise a été sérieusement touchée sous l’œil gauche par la lame du patin de l’Américaine Kristen Santos-Griswold tombée devant elle.

Longuement soignée sur la glace, elle avait brièvement perdu connaissance avant d’être évacuée et transportée vers l’hôpital de Milan, où elle a été opérée. «J’ai une plaque de titane dans l’orbite, sous l’œil», a-t-elle confié dans l’émission polonaise «Dzien Dobry TVN» laissant apparaître une cicatrice imposante sur sa joue. Et au-delà de cette marque physique, Kamila Sellier, qui a aussi subi une fracture sous le sourcil, souffre également de troubles de la vision.

«Le plus gênant, c’est que je vois double quand je regarde vers le haut et parfois aussi quand je regarde vers le bas», a-t-elle indiqué. Mais malgré ces blessures, elle s’efforce à rester positive. «Malheureusement, il y a un risque que l’on se blesse au visage. Je vais garder cette cicatrice et ma vue restera peut-être floue, mais je n’abandonne pas», a affirmé l’athlète polonaise, qui a reçu de nombreux messages d’affection et pu compter sur le soutien de sa famille ainsi que son compagnon.

Reste désormais à savoir quand elle sera en mesure de rechausser ses patins et de renouer avec la compétition.