Rugby : pourquoi le match de Top 14 entre Clermont-Lyon va-t-il entrer dans l’histoire ?

Le samedi 18 avril, le match du championnat de France de rugby du Top 14 entre Clermont et Lyon fera son entrée dans l’histoire... grâce à son arbitre.

Une grande première. L'Ecossaise Hollie Davidson va devenir la première femme arbitre centrale d'une rencontre du Top 14, entre Clermont et Lyon le 18 avril, a annoncé la Ligue nationale de rugby mardi.

«A l'occasion de la 21e journée, Hollie Davidson sera au sifflet d'un match de Top 14 pour une première historique !», peut-on lire sur le site de l’instance nationale.

A 33 ans, Davidson a été la première femme à arbitrer un match du Tournoi des 6 nations, l'Irlande-Italie du 14 février dernier à Dublin. Elle a également officié lors de rencontres de Challenge cup.

Elle a reçu en 2025 le prix de la meilleure arbitre de l’année décerné par World Rugby.