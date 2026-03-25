Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Rugby : pourquoi le match de Top 14 entre Clermont-Lyon va-t-il entrer dans l’histoire ?

Hollie Davidson sera au sifflet d'un match de Top 14 pour une première historique. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le samedi 18 avril, le match du championnat de France de rugby du Top 14 entre Clermont et Lyon fera son entrée dans l’histoire... grâce à son arbitre.

Une grande première. L'Ecossaise Hollie Davidson va devenir la première femme arbitre centrale d'une rencontre du Top 14, entre Clermont et Lyon le 18 avril, a annoncé la Ligue nationale de rugby mardi.

«A l'occasion de la 21e journée, Hollie Davidson sera au sifflet d'un match de Top 14 pour une première historique !», peut-on lire sur le site de l’instance nationale.

A 33 ans, Davidson a été la première femme à arbitrer un match du Tournoi des 6 nations, l'Irlande-Italie du 14 février dernier à Dublin. Elle a également officié lors de rencontres de Challenge cup.

Sur le même sujet Gironde : trois ex-rugbymen de Grenoble jugés ce mercredi devant la cour d'assises d'appel d'Angoulême pour viol en réunion Lire

Elle a reçu en 2025 le prix de la meilleure arbitre de l’année décerné par World Rugby.

RugbyTop 14arbitreSport

À suivre aussi

Toulouse et Montpellier s'affronteront en finale du Top 14.
Top 14 : le tableau et les résultats complets des phases finales
Un ascenseur tombe en panne dans un Ehpad, des rugbymen stoppent l’entraînement et portent les résidents jusqu’à leur chambre
«Le sacre du RC Lens en Coupe de France, le pèlerinage de Chartres et la victoire de Bordeaux en Coupe d'Europe de rugby ont donné lieu à des scènes de communion, sans dégradations», explique Thomas Bonnet

Ailleurs sur le web

Dernières actualités