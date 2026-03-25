Sumo : voici le programme complet des finales du Tournoi de Paris 2026

Les finales du Tournoi de sumo de Paris auront lieu les 13 et 14 juin prochains à l’Accor Arena. Voici le programme complet de cet événement exceptionnel.

Le show s’annonce incroyable. À l’Accor Arena, les samedi 13 et dimanche 14 juin prochains, le Tournoi de Paris de sumo aura lieu et le programme a été dévoilé ce mardi soir. Le grand public aura le droit à une finale le samedi, une finale le dimanche et une «Grande Finale» pensée comme l’apothéose du week-end inspiré de l’esprit du Senshuraku japonais.

Dans la tradition du sumo, les grands tournois officiels japonais, ce que l’on appelle les honbasho, se construisent au fil des jours jusqu’au Senshuraku, littéralement le «dernier acte» ou la «fin heureuse», moment où se jouent les combats les plus décisifs pour la hiérarchie finale.

hiérarchie, prestige, émotion

Ainsi, la première journée permet d’installer les rivalités et faire émerger les favoris, avec une finale du samedi comme premier point culminant du tournoi. Le dimanche sera le sommet du week-end, avec sa finale du jour et donc une Grande Finale venant sceller le grand dénouement parisien.

«Cette Grande Finale est le moment où tout se joue : la hiérarchie, le prestige, l’émotion, la mémoire de l’événement, explique les organisateurs. C’est cette promesse qui fait du dimanche la séance à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent vivre le sumo dans ce qu’il a de plus intense, de plus noble et de plus spectaculaire.»

Le grand public pourra également apprécier voir Hoshoryu et Onosato au rang de Yokozuna, le plus haut grade du sumo. Aonishiki, lutteur ukrainien, est également annoncé.

La billetterie est disponible ici.