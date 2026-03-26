CAN 2025 : le Sénégal se dit victime du «braquage le plus grossier de l'histoire du football»

Ce jeudi 26 mars, lors d’une conférence de presse à Paris, le président et les avocats de la Fédération sénégalaise de football ont manifesté leur colère après la décision de la CAF d’attribuer la CAN 2025 au Maroc.

Ils ont décidé de contre-attaquer. Déchu de son titre de champion d'Afrique la semaine dernière, le Sénégal s’est dit victime du «braquage administratif le plus grossier de l'histoire de notre sport», selon les propos tenues ce jeudi par le président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Fall.

Lors d’une conférence de presse qui ne s’est pas tenue à Dakar mais dans le 17e arrondissement de Paris, la FSF, en présence de ses cinq avocats (Me Seydоu Diagne, Me Moussa Sarr, Me Juan de Dios Crespo Perez, Me Serge Vittoz, Me Pierre Olivier Sur) a confié son envie de défendre son «honneur».

«C'est un attentat contre la fédération»

Mercredi, la Fédération sénégalaise avait fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision de la Confédération africaine d'attribuer sur tapis vert la CAN 2025 au Maroc, après une finale chaotique émaillée d'incidents, que le Sénégal avait remportée 1-0 a.p. sur le terrain.

«C'est un attentat contre la fédération, le football, et la discipline sportive, a affirmé Seydou Diagne. Remettre en cause la décision arbitrale et violer de façon aussi effrontée les lois 5 et 6 du jeu… Ce que le Maroc a fait faire à la CAF par surprise ou malice, si le TAS laisse faire, la prochaine coupe du monde se jouera en cabinets d’avocat de Paris ou des Etats-Unis. Cela ne sert à rien de créer des académies de foot. Pour avoir des étoiles sur le maillot il faudra des avocats.»

une plainte pour corruption

De son côté, le Suisse Serge Vittoz, a précisé qu’une procédure devant le TAS dure habituellement entre neuf et douze mois mais espère faire accélérer la demande. «L'idée est de demander une procédure accélérée. Mais pour que cette procédure accélérée soit mise en place, il faut que tout le monde soit d'accord, a-t-il indiqué. S'il y a procédure accélérée, on pourrait imaginer avoir une décision dans les deux mois.»

Me Diagne a également ajouté l’intention de la FSF de porter l’affaire au pénal : «Une plainte pour corruption va être déposée contre cinq personnes (…) Nous n’accusons pas le Royaume du Maroc mais, nous avons des éléments légitimes pour demander l'ouverture d'une enquête pénale internationale.»

A noter que ce samedi, le Sénégal présentera à ses supporters le trophée au Stade de France, lors de son match amical face au Pérou.