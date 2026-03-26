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Chine : un marathonien suspendu deux ans après avoir dévalisé un point de ravitaillement

La scène s'est déroulée à Chengdu, capitale de la province du Sichuan. [Zuma / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le - Mis à jour le

Un marathonien en Chine a été interdit de course deux ans après avoir dévalisé un point de ravitaillement dimanche, ont révélé les autorités en charge de l’événement.

Rattraper par la patrouille. Deux participants à un marathon en Chine ont été interdits de course pendant deux ans, l'un pour avoir dévalisé un point de ravitaillement et l'autre effectué un grand écart jugé dangereux sur le parcours, selon les autorités.

Ces incidents se sont déroulés dimanche lors d'un marathon organisé dans la grande ville de Chengdu, capitale de la province du Sichuan, située à environ 1.500 km au sud-ouest de la capitale Pékin. Une photo publiée sur les réseaux sociaux montre un coureur dont le sac à dos transparent est rempli de dizaines de gels énergétiques, des compléments très utilisés lors des courses d'endurance et visiblement récupérés à un point de ravitaillement.

«une grave violation de l'esprit sportif»

Dans une vidéo, on voit une participante effectuer un grand écart sur la route afin de poser tout sourire pour une photo. Pris de surprise, un autre coureur l'évite alors de justesse et manque de chuter. Les images, devenues virales sur Internet, ont poussé les autorités à sanctionner les sportifs incriminés.

L'Association d'athlétisme du Sichuan, le principal organe officiel provincial chargé de ce sport, a dénoncé mardi dans un communiqué l'athlète qui «a accaparé une grande quantité» de produits de ravitaillement, «une grave violation de l'esprit sportif».

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Dans le cas du grand écart, l'Association d'athlétisme fait état d'un «croc-en-jambes» qui «a compromis la sécurité des autres athlètes». En conséquence, elle a imposé dans les deux cas une interdiction de participer à toute épreuve de marathon organisée dans la province du Sichuan pour une durée de deux ans. Les deux sportifs avaient déjà été disqualifiés du marathon en question, selon un communiqué publié par l'organisation. Ils avaient également interdiction de participer à l'édition 2027.

marathonChineSuspensionSport

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