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Coupe du monde 2026 : pourquoi les joueurs de l’équipe de France vont-ils cohabiter avec une octogénaire dans leur hôtel à Boston ?

Les Bleus séjourneront à l’hôtel «Four Seasons» situé en plein cœur de Boston. Les Bleus séjourneront à l’hôtel «Four Seasons» situé en plein cœur de Boston. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Pendant la Coupe du monde 2026, Didier Deschamps et les joueurs de l’équipe de France vont cohabiter avec une octogénaire dans leur hôtel situé à Boston.

Une résidente pas comme les autres. Pendant la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), Didier Deschamps, les joueurs et les membres du staff de l’équipe de France séjourneront à l’hôtel «Four Seasons» situé en plein cœur de Boston. Un établissement spacieux pour éviter la sensation d’enfermement avec une vue dégagée sur l’imposant jardin public, a rapporté L’Equipe.

«Le privilège de l'ancienneté»

Et les Bleus pourront profiter d’une salle de fitness installée au 1er étage, qui servira d’espaces de détente ainsi que de lieux de déjeuners et de dîners, mais aussi de chambres d’une vingtaine de mètres carrés avec un seul lit et un salon privatif ou encore d’une piscine située au 8e étage.

Mais les vice-champions du monde ne seront pas seuls dans l’hôtel. Ils vont notamment cohabiter avec une octogénaire prénommée Shirley. La dame fait partie des rares habitants autorisés à rester dans l’établissement durant le tournoi. «Le privilège de l’ancienneté», a indiqué le quotidien sportif.

L’appareil a été configuré pour offrir «un confort optimal».
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Il n’y a plus qu’à espérer qu’elle côtoie Kylian Mbappé et ses coéquipiers au moins jusqu’au 19 juillet, date de la finale du Mondial organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

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