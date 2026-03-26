Equipe de France : voici les numéros des Bleus pour les matchs contre le Brésil et la Colombie

L’équipe de France est opposée, ce jeudi, au Brésil avant d’affronter, dimanche, la Colombie en match de préparation à la Coupe du monde 2026.
Répétition générale pour les Bleus. A un peu plus de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est actuellement aux Etats-Unis pour disputer deux matchs de préparation. Le premier, ce jeudi, contre le Brésil, puis le second, dimanche, face à la Colombie.
𝑳𝒆𝒔 𝒏𝒖𝒎𝒆́𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒔 🔢👕 pic.twitter.com/I3ZXvC0VDh
— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2026
Et pour ces deux rendez-vous Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont choisi leur numéro qu’ils auront sur leur maillot. Sans grande surprise, le capitaine tricolore portera bien le numéro 10, alors que Maxence Lacroix, appelé pour la première fois, aura le numéro 17 dans son dos et Pierre Kalulu a opté pour le numéro 5.
Malo Gusto, Désiré Doué, Rayan Cherki ou encore Maghnes Akliouche porteront respectivement le numéro 2, le numéro 20, le numéro 24 et le numéro 25. Pour le reste, c’est du classique notamment chez les gardiens avec le numéro 1 pour Brice Samba, le numéro 16 pour Mike Maignan et le numéro 23 pour Lucas Chevalier.
Les numéros des Bleus
1 : Brice Samba
2 : Malo Gusto
3 : Lucas Digne
4 : Dayot Upamecano
5 : Pierre Kalulu
6 : Eduardo Camavinga
7 : Ousmane Dembélé
8 : Aurélien Tchouaméni
9 : Marcus Thuram
10 : Kylian Mbappé
11 : Michael Olise
12 : Randal Kolo Muani
13 : N’Golo Kanté
14 : Adrien Rabiot
15 : Ibrahima Konaté
16 : Mike Maignan
17 : Maxence Lacroix
18 : Warren Zaïre-Emery
19 : Théo Hernandez
20 : Désiré Doué
21 : Lucas Hernandez
22 : Hugo Ekitike
23 : Lucas Chevalier
24 : Rayan Cherki
25 : Maghnes Akliouche