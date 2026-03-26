Equipe de France : voici les numéros des Bleus pour les matchs contre le Brésil et la Colombie

L’équipe de France est opposée, ce jeudi, au Brésil avant d’affronter, dimanche, la Colombie en match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Répétition générale pour les Bleus. A un peu plus de deux mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France est actuellement aux Etats-Unis pour disputer deux matchs de préparation. Le premier, ce jeudi, contre le Brésil, puis le second, dimanche, face à la Colombie.

𝑳𝒆𝒔 𝒏𝒖𝒎𝒆́𝒓𝒐𝒔 𝒅𝒆𝒔 𝑩𝒍𝒆𝒖𝒔 🔢👕 pic.twitter.com/I3ZXvC0VDh — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2026

Et pour ces deux rendez-vous Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont choisi leur numéro qu’ils auront sur leur maillot. Sans grande surprise, le capitaine tricolore portera bien le numéro 10, alors que Maxence Lacroix, appelé pour la première fois, aura le numéro 17 dans son dos et Pierre Kalulu a opté pour le numéro 5.

Malo Gusto, Désiré Doué, Rayan Cherki ou encore Maghnes Akliouche porteront respectivement le numéro 2, le numéro 20, le numéro 24 et le numéro 25. Pour le reste, c’est du classique notamment chez les gardiens avec le numéro 1 pour Brice Samba, le numéro 16 pour Mike Maignan et le numéro 23 pour Lucas Chevalier.

Les numéros des Bleus

1 : Brice Samba

2 : Malo Gusto

3 : Lucas Digne

4 : Dayot Upamecano

5 : Pierre Kalulu

6 : Eduardo Camavinga

7 : Ousmane Dembélé

8 : Aurélien Tchouaméni

9 : Marcus Thuram

10 : Kylian Mbappé

11 : Michael Olise

12 : Randal Kolo Muani

13 : N’Golo Kanté

14 : Adrien Rabiot

15 : Ibrahima Konaté

16 : Mike Maignan

17 : Maxence Lacroix

18 : Warren Zaïre-Emery

19 : Théo Hernandez

20 : Désiré Doué

21 : Lucas Hernandez

22 : Hugo Ekitike

23 : Lucas Chevalier

24 : Rayan Cherki

25 : Maghnes Akliouche