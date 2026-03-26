Football : Kylian Mbappé balaye les rumeurs et dit ne pas avoir été ausculté au mauvais genou

Kylian Mbappé a profité de sa conférence de presse traditionnelle avec l'Equipe de France pour évoquer récente sa blessure au genou gauche. Il nie avoir été ausculté au mauvais genou.

Kylian Mbappé désamorce. Alors que la presse française et espagnole avait fait ses choux gras d'une mauvaise consultation subie par le capitaine des Bleus auprès du staff médical du Real Madrid, l'attaquant français est sorti du silence. Il dément.

«L'information selon laquelle le Real Madrid aurait examiné mon mauvais genou n'est pas vraie. Nous avons toujours eu une communication claire avec le Real Madrid», a-t-il dit devant les journalistes, à Boston, à quelques heures de défier le Brésil (26 mars) puis la Colombie (29 mars) aux Etats-Unis.

🚨 Kylian Mbappé: “The information that Real Madrid examined the wrong knee is NOT true”.



“We've always had clear communication with Real Madrid”. pic.twitter.com/JsZVm0yZSH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026

«Comme je le dis, je suis peut être responsable indirectement. Quand tu ne communiques pas, cela laisse la porte ouverte à des interprétations et chacun s'engouffre dans la brèche, c'est le jeu», a-t-il repris.

Ces derniers jours, l'information selon laquelle le numéro 10 des bleus avait été examiné au genou droit alors qu'il souffrait du genou gauche avait fuité dans la presse. Une rumeur confirmée par certains médias français comme RMC et L'Equipe ainsi que par le géant espagnol Marca.