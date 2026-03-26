Football : la France s’offre une victoire de prestige contre le Brésil (2-1)

En infériorité numérique pendant plus d'une demi-heure, l’équipe de France a battu, ce jeudi, le Brésil en match de préparation à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis grâce à Kylian Mbappé et Hugo Ekitike (2-1).

Une rencontre face au Brésil n’est jamais un match comme les autres. Et forcément une victoire n’a pas la saveur même si ce n’est qu’un match de préparation. A un peu moins de trois mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), l’équipe de France a décroché, ce jeudi, une victoire de prestige contre la Seleçao sur la pelouse du Gillette Stadium de Foxborough (2-1). Dans une rencontre animée, les Bleus ont su faire de preuve de caractère et de solidarité, tout en profitant de ses individualités pour s'imposer et renforcer leur statut de favori de la compétition.

🔥 VICTOIRE 2️⃣-1️⃣ !



Nos Bleus s’offrent le Brésil dans cette affiche de prestige 🙌 #BREFRApic.twitter.com/2R6bM9Ssuz — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2026

A l’image de l’ouverture du score de Kylian Mbappé. A la suite d’une récupération d’Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé a hérité du ballon avant de lancer parfaitement dans la profondeur le capitaine tricolore, qui n’a pas tremblé au moment de piquer son ballon au-dessus d’Ederson (32e). Avec ce but, son 56e en sélection, l’attaquant du Real Madrid, apparu en jambes, n’est plus qu’à une longueur du record d’Olivier Giroud (57 buts).

🇧🇷Brésil 0 - 1 France 🇫🇷



BUUUT !

Ouverture du score pour les Bleus grâce à ce magnifique piqué de Kylian Mbappé.



Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisNpic.twitter.com/4UZIomeBrd — TF1 (@TF1) March 26, 2026

Après la pause, la Brésil a accentué son pressing et s’est montré un peu plus menaçant pour tenter de revenir dans la partie. Et la rencontre a basculé avec l’expulsion de Dayot Upamecano, qui a écopé d'un carton rouge pour une faute sur Wesley qui partait au but (55e).

🇧🇷Brésil 0 - 2 France 🇫🇷



BUUUT !



Hugo Ekitiké vient creuser l'avantage pour les Bleus, avec un piqué comme Mbappé !



Le match en direct sur TF1 & @tf1plus : https://t.co/weZlNONisNpic.twitter.com/ifRiowUTxM — TF1 (@TF1) March 26, 2026

En infériorité numérique pendant plus d’une demi-heure, les hommes de Didier Deschamps ont fait le dos rond et sont parvenus à doubler la mise sur un contre conclu par Hugo Ekitike, également d’un piqué (65e). Mais malgré leurs deux buts d’avance, les Bleus ont tremblé jusqu’au coup de sifflet final, surtout après la réduction du score de Bremer (78e). Mais ils ont su résister pour préserver leur avantage.

«C’est une très belle victoire, dans la manière aussi. On a fait surtout une très bonne première mi-temps, il y a eu de très bonnes combinaisons, on a produit du très bon jeu. On arrive à gagner à dix contre onze donc c’est magnifique, spécialement contre le Brésil, une des meilleures nations du monde», s’est félicité Ibrahima Konaté.

«On est dans une bonne dynamique, que ce soit offensivement, avec le ballon, on a beaucoup de mobilité, de déplacements, de créativité, on se crée pas mal de situations, on arrive à être un peu plus solides même si on prend ce but en fin de match. On avance, on avance, on est dans une bonne continuité pour nous préparer pour la Coupe du monde», a confié de son côté Kylian Mbappé, élu homme du match.

Lui et ses coéquipiers vont poursuivre leur préparation avec le 2e match de cette tournée aux Etats-Unis, dimanche soir, face à la Colombie à Landover (Maryland). Et Didier Deschamps devrait profiter de cette occasion pour procéder à une revue d’effectif. Une chance à saisir pour certains pour faire à nouveau partie du voyage au mois de juin.