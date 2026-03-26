Football : le Sénégal va-t-il présenter le trophée de la CAN 2025 face au Pérou ?

Moins de deux semaines après le retrait de son titre de champion d’Afrique, au profit du Maroc, le Sénégal affronte, ce samedi, le Pérou en match amical sur la pelouse du Stade de France.

Le Sénégal aura le droit à ses célébrations. Dix jours après avoir été déchus de leur titre de champions d’Afrique, les Lions de la Teranga vont affronter, samedi, le Pérou en match amical sur la pelouse du Stade de France. Et malgré la décision de Confédération africaine de football, ils ont bien l’intention de fêter leur «victoire» à la CAN 2025.

Les festivités prévues en marge de la rencontre ont été maintenues et confirmées par la Fédération sénégalaise. Alors que les portes de l’enceinte dionysienne ouvriront à 14h, une pré-cérémonie de match est au programme une heure plus tard (15h) avec des artistes invités. Youssou N’Dour ou encore Booba sont notamment attendus.

Le show devrait durer 45 minutes avant la présentation, aux 80.000 spectateurs attendus dans les tribunes, du trophée officiel de la Coupe d’Afrique des Nations qui a pourtant été décerné au Maroc, déclaré vainqueur de la compétition sur tapis vert. La cérémonie s’achèvera à 16h et le coup d’envoi du match contre les Péruviens sera donné à 17h.

Avant cette rencontre, les dirigeants sénégalais ont fait appel devant le Tribunal arbitral du sport de la décision de la CAF, en demandant son annulation et que l’équipe du Sénégal, qui s’est imposée en prolongation à l’issue d’une finale chaotique avec plusieurs joueurs sénégalais ayant quitté temporairement la pelouse pour protester contre un pénalty accordé au Maroc et manqué par Brahim Diaz, «soit déclarée vainqueur de la CAN».

«Une formation arbitrale du TAS sera nommée pour statuer sur cette affaire, à la suite de quoi un calendrier de procédure sera établi», a indiqué l’instance, précisant qu’à ce stade, «il n’est pas encore possible d’anticiper les échéances de la procédure, ni d’indiquer quand une audience sera fixée».