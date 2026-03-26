Football : le staff médical du Real Madrid s’est-il trompé de genou pour soigner Kylian Mbappé ?

D’après la presse espagnole, le staff médical du Real Madrid se serait trompé de genou au moment de soigner l’attaquant et capitaine des Bleus, Kylian Mbappé. Ce dernier dément.

Une histoire folle. La radio espagnole Cope ainsi que Marca ont confirmé que le Real Madrid aurait commis une incroyable erreur de diagnostic concernant la récente blessure au genou gauche de Kylian Mbappé.

«Le Real Madrid, dans son diagnostic initial, s’est trompé de genou. Au lieu d’examiner le genou gauche de Mbappé, ils ont examiné son genou droit», a ainsi révélé le journaliste espagnol Miguel Angel Diaz.

«L'information qui dit qu'on avait ausculté le mauvais genou n'est pas vraie, a réagi mercredi l'attaquant en conférence de presse, à la veille du match amical entre la France et le Brésil au Gillette Stadium de Foxborough (Massachussets). Je suis peut-être responsable indirectement parce que je n'ai pas communiqué et quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et sur ce qu'il se passe, ça laisse la porte ouverte à des interprétations et chacun s'engouffre dans la brèche, c'est le jeu.»

kylian mbappé dément

Alors qu’une IRM a été passée, aucun problème n’a été détecté. Seulement, le natif de Bondy avait bien des douleurs. Il l'avait d’ailleurs fait savoir en janvier à l’occasion de la Supercoupe d’Espagne, toujours diminué par les douleurs de son genou non soigné. Heureusement pour lui, cela n’a pas aggravé sa blessure.

L’ancien joueur du PSG s’est alors rendu à Paris pour consulter le docteur Bertrand Sonnery-Cottet. Ce dernier lui a prescrit «un protocole de remise en forme et de muscu». «C'est derrière moi, j'étais dans un protocole où je voulais recommencer à jouer doucement avec l'envie de jouer qui était là, j'espère que je vais pouvoir jouer pendant cette trêve (internationale) et recommencer à être décisif», a expliqué le joueur lundi lors de l’officialisation de son investissement dans une… assurance santé.