Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : Léon Marchand a rendu visite à l'équipe de France aux Etats-Unis (photo)

Léon Marchand s’entraîne et vit aux Etats-Unis. [Bildbyran / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce mercredi soir, le nageur Léon Marchand est allé à la rencontre de l’équipe de France de football présente à Boston (Etats-Unis) pour deux matchs amicaux.

Une visite de grande classe. Le nageur français et quadruple champion olympique Léon Marchand a rencontré les joueurs de l’équipe de France à Boston ce mercredi 25 mars avant le match de préparation à la Coupe du monde 2026 face au Brésil ce jeudi 26 mars, au Gillette Stadium, à Foxborough.

La Fédération française de football a partagé de jolis clichés avec le nageur, Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ainsi que Philippe Diallo, président de la FFF.

Sous contrat avec Nike depuis l’été dernier, Léon Marchand s’entraîne et vit aux Etats-Unis. 

Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : les résultats complets des barrages européens et intercontinentaux Lire

Pour rappel, les Bleus affronteront ensuite la Colombie, dimanche, pour son second match amical lors de cette trêve internationale.

FootballLéon MarchandEquipe de FrancePhoto

À suivre aussi

Le Maroc est opposé à l'Ecosse pour son 2e match à la Coupe du monde 2026.
Coupe du monde 2026 : le programme complet des matchs du samedi 20 juin
Disparition d’Eric Roy : les obsèques se tiendront le 23 juin à Nice
Achraf Hakimi : le footballeur marocain sera jugé pour viol

Ailleurs sur le web

Dernières actualités