Football : Léon Marchand a rendu visite à l'équipe de France aux Etats-Unis (photo)

Ce mercredi soir, le nageur Léon Marchand est allé à la rencontre de l’équipe de France de football présente à Boston (Etats-Unis) pour deux matchs amicaux.

Une visite de grande classe. Le nageur français et quadruple champion olympique Léon Marchand a rencontré les joueurs de l’équipe de France à Boston ce mercredi 25 mars avant le match de préparation à la Coupe du monde 2026 face au Brésil ce jeudi 26 mars, au Gillette Stadium, à Foxborough.

La Fédération française de football a partagé de jolis clichés avec le nageur, Didier Deschamps, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni ainsi que Philippe Diallo, président de la FFF.

Un invité 𝑺𝑼𝑹𝑷𝑹𝑰𝑺𝑬 pour nos Bleus 🥰

L’Equipe de France a eu le plaisir d’accueillir Léon Marchand, quadruple champion olympique de natation 🏊‍♂️, à Boston 💙 pic.twitter.com/JHGtl864Jx — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 26, 2026

Sous contrat avec Nike depuis l’été dernier, Léon Marchand s’entraîne et vit aux Etats-Unis.

Pour rappel, les Bleus affronteront ensuite la Colombie, dimanche, pour son second match amical lors de cette trêve internationale.