Football : pourquoi la Nouvelle-Calédonie pourrait-elle participer à la Coupe du Monde 2026 ?

La Nouvelle-Calédonie s'apprête à participer aux barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Deux victoires de l'équipe française lui permettraient de faire partie des 48 participants de la compétition.

Une page d'histoire ? La Nouvelle-Calédonie va affronter la Jamaïque, au premier tour des barrages de qualification pour la prochaine Coupe du Monde tenue aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada. Cette rencontre aura lieu dans la nuit de jeudi 26 à vendredi 27 mars, au Mexique.

L'équipe entraînée par Johann Sidaner avait brillé au terme d'un parcours surprenant lors des éliminatoires de la zone océanique, où le territoire français avait enchaîné 7 matchs sans défaite avant de tomber au dernier tour des éliminatoires, face à la Nouvelle-Zélande. Mais grâce aux barrages, l'équipe du «Caillou» a une nouvelle chance d'intégrer le grand tableau.

Le rêve américain au bout des pieds

Pour ce faire, il faudra passer l'obstacle jamaïcain, ce jeudi soir (vendredi, à 4h, heure française) avant de rencontrer la RDC, ce dimanche 31 mars, à 22h. Ces deux rencontres auront lieu à l'Estadio Omnilife de Guadalajara, au Mexique.

De son côté, la Jamaïque, portée par certains habitués de Premier League comme Leon Bailey (Aston Villa), Michail Antonio (ancien joueur de West Ham) ou encore Demarai Gray (Birmingham City), fera office de grandissime favori de la rencontre.

La Nouvelle-Calédonie et Tahiti, disposant de leur propre fédération, sont les seuls territoires français d'outre-mer autorisés à concourir pour les éliminatoires. De leur côté, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane sont strictement rattachés à la FFF et ne peuvent donc pas avoir d'autonomie administrative sportive.

Curaçao en exemple

La Nouvelle-Calédonie n'est pas le seul territoire a profité de l'article 11 de la FIFA, qui indique qu'«avec l'autorisation de l'association membre du pays dont elle dépend, une association d'une région n'ayant pas encore obtenu l'indépendance peut également demander l'admission à la FIFA». Ainsi, les Îles Féroé (Danemark) ou encore Gibraltar (Grande-Bretagne) sont des habitués des éliminatoire européens et pourraient théoriquement participer aux plus grandes compétitions.

Parmi les 48 qualifiés pour ce prochain mondial, on comptera notamment Curaçao, territoire appartenant au Royaume des Pays-Bas. Preuve qu'il est possible pour un territoire d'outre-mer de réaliser l'exploit.