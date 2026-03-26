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Football : voici l’arbitre du match amical France-Brésil ce jeudi soir

L’arbitre de France-Brésil sera Guido Gonzales Jr. [Mark Smith-Imagn Images/File Photo/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi soir, l’équipe de France affronte le Brésil à Boston (Etats-Unis) en match amical, avec un arbitre qui ne l’a encore jamais dirigé dans une rencontre.

Une grande première pour lui. Ce jeudi à Boston (21h, heure française), l’équipe de France est opposée au Brésil en match de préparation à la Coupe du monde 2026. L’arbitre de ce choc sera Guido Gonzales Jr.

A 37 ans, cet arbitre n’est pas connu du grand public mais en Major League Soccer, la ligue américaine de football ainsi qu’en Amérique du Nord. Il a déjà officié lors des éliminatoires de la zone CONCACAF pour le Mondial 2026.

Ce sera pour lui une grande première au Gillette Stadium de Foxborough, au sud-ouest de Boston, d’arbitrer deux grosses écuries.

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Il sera assisté de ses compatriotes Nick Uranga et Cory Richardson.

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