Formule 1 : pourquoi Max Verstappen a-t-il exclu un journaliste lors de sa conférence de presse avant le Grand Prix du Japon ?

Ce jeudi, à Suzuka en amont du Grand Prix du Japon de Formule 1, Max Verstappen a exigé le départ d’un journaliste britannique avant de commencer sa conférence de presse.

Un climat tendu. Le quadruple champion du monde de Formule 1 Max Verstappen n’a pas voulu commencer sa conférence de presse ce jeudi avant l’exclusion d’un journaliste britannique, Giles Richards du quotidien The Guardian. «Je ne parlerai pas tant qu'il ne sera pas parti», a lâché le pilote Red Bull.

La raison remonte à une question que le journaliste lui avait posée lors de la conférence de presse après la course d'Abu Dhabi l'an dernier, lorsque Lando Norris avait été titré pour deux points seulement.

🎙️ Hoy, en la sesión de medios…



🗣️ Max Verstappen no ha hablado hasta que fuera un periodista de The Guardian



⏬ Esto fue lo que pasó entre ellos en Abu Dhabi #F1#JapaneseGP 🇯🇵



pic.twitter.com/hdSzkqj2Zy — Speed Sector (@SpeedSectorF1) March 26, 2026

En décembre dernier, il lui avait demandé s’il avait un regret après son comportement contre George Russell à Barcelone, lorsqu’il était allé volontairement au contact avec le Britannique alors qu'il devait lui rendre une position. Ce qui lui avait coûté dix secondes de pénalité et cinq points perdus dans la course au titre.

«Cela fait partie de la course, et on apprend de ses erreurs, avait répondu Max Verstappen à l’époque. Il y a 24 courses dans le Championnat et j'ai aussi reçu beaucoup de cadeaux de Noël avant l'heure durant la seconde moitié de la saison... »