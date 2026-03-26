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MotoGP : le programme TV complet du Grand Prix des Etats-Unis

Le Grand Prix des Etats-Unis est organisé sur le circuit des Amériques. Le Grand Prix des Etats-Unis est organisé sur le circuit des Amériques. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le
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Après la victoire de Marco Bezzecchi au Brésil, la MotoGP enchaîne, ce week-end, avec le Grand Prix des États-Unis, où le pilote italien visera un 3e succès en autant de courses cette saison.

Vendredi 27 mars

16h45-17h30 : essais libres 1 sur Canal+ Sport 360

21h-22h : essais sur Canal+ Sport 360

Samedi 28 mars

16h10-16h40 : essais libres 2 sur Canal+ Sport 360

16h50-17h30 : qualifications sur Canal+ Sport 360

21h : course sprint sur Canal+ Sport 360

Dimanche 29 mars

22h : course sur Canal+ Sport 360

MotoGPSportProgramme TVQuelle heure quelle chaîneEtats-Unis

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