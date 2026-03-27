Arthur Fils-Jiri Lehecka, demi-finale du Masters 1000 de Miami : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le Français Arthur Fils va disputer, ce vendredi, sa première demi-finale en Masters à Miami, où il sera opposé au Tchèque Jiri Lehecka qu’il a déjà affronté à trois reprises.

Un nouveau monde pour lui. Héroïque en quarts de finale, où il a sauvé quatre balles de match dans le tie-break décisif pour venir à bout de l’Américain Tommy Paul (6-7, 7-6, 7-6), Arthur Fils (21 ans) va disputer, ce vendredi, sa première demi-finale en Maters 1000 à Miami.

Et son beau parcours en Floride est peut-être loin d’être terminé. Le Français (31e) va retrouver le Tchèque Jiri Lehecka (22e) pour tenter de décrocher une place en finale.

Successeur de Jo-Wilfried Tsonga ?

Un adversaire qu’il a déjà affronté à trois reprises dans sa carrière pour deux victoires, dont la dernière en quarts de finale, le mois dernier, à Doha (6-3, 6-3). Et s’il a dû s’employer physiquement pour atteindre le dernier carré, il va aborder ce rendez-vous en pleine confiance.

De retour sur le circuit qu’en février après avoir manqué huit mois de compétition à cause d’une blessure au dos, Arthur Fils semble avoir franchi un nouveau cap, lui qui n’a perdu qu’à quatre reprises. A chaque fois face à des membres du top 10. Et ça tombe bien, Jiri Lehecka n’en fait pas partie.

A lui d’en profiter pour s’ouvrir les portes de la finale et essayer de succéder à Jo-Wilfried Tsonga, dernier Français vainqueur d’un Masters 1000. C’était à Toronto en 2014. Arthur Fils avait à peine 10 ans.

Le programme TV

Arthur Fils-Jiri Lehecka

Demi-finale du Masters 1000 de Miami

Vendredi 27 mars

A suivre en direct et en intégralité pas avant 20h (heure française) sur Eurosport 1 (disponible via Canal+)