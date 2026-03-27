France-Colombie, match de préparation à la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Après sa victoire de prestige contre le Brésil (2-1), l’équipe de France sera opposée, ce dimanche, à la Colombie en match de préparation à la Coupe du monde 2026.

Direction le Marynland ! Après sa victoire de prestige contre le Brésil (2-1), l’équipe de France va affronter, ce dimanche, la Colombie à Landover. Et pour ce deuxième match de préparation à la Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, Didier Deschamps devrait procéder à une large revue d’effectif avec une équipe de départ largement remaniée.

D’autant que Dayot Upamecano a été expulsé et qu’Aurélien Tchouaméni a été touché face aux Brésiliens. «Je vais faire beaucoup de changements, peut-être même 11. J’étais parti là-dessus. Je veux voir les joueurs», a indiqué le patron des Bleus au micro de TF1.

L’ultime occasion pour certains joueurs de se mettre en évidence aux yeux du sélectionneur pour espérer être présent dans la liste des joueurs retenus, qui sera dévoilée le 13 mai prochain, et refaire partie du voyage de l’autre côté de l’Atlantique au mois de juin.

Le programme TV

France-Colombie

Match de préparation à la Coupe du monde 2026

Dimanche 29 mars

A suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur TF1