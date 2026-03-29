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Equipe de France : voici quand Didier Deschamps dévoilera sa liste pour la Coupe du monde 2026

Didier Deschamps dévoilera le 14 mai sa dernière liste à la tête de l'équipe de France. Didier Deschamps dévoilera le 14 mai sa dernière liste à la tête de l'équipe de France. [FEP / Icon Sport]
Par Guillaume Filleul
Publié le - Mis à jour le

Didier Deschamps dévoilera, mi-mai, sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Ce sera sa dernière à la tête de l’équipe de France. Didier Deschamps, qui quittera son poste à l’issue de la compétition après 14 ans passés à la tête des Bleus, dévoilera le jeudi 14 mai sa liste des joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Initialement prévue la veille (13 mai), cette annonce a été décalée d'un jour en raison du report du match de championnat entre Lens et le PSG au mercredi 13 mai. Et elle interviendra un peu moins d’un mois avant le départ pour les Etats-Unis, où les Bleus feront leur entrée en lice contre le Sénégal à New York (16 juin) avant d’affronter l’Irak, la Bolivie ou le Suriname à Philadelphie (22 juin) puis la Norvège à Boston (26 juin).

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Avant de s’envoler de l’autre côté de l’Atlantique, les Bleus se réuniront le 25 mai à Clairefontaine pour entamer la préparation du Mondial. Ils disputeront ensuite deux matchs de préparation contre la Côte d’Ivoire à Nantes (4 juin), puis un autre à Lille face à un adversaire encore à déterminer (8 juin). Et le lendemain (9 juin), ils prendront la direction de leur camp de base situé à Boston.

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