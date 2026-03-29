Formule 1 : Max Verstappen est-il sur le départ ?

Max Verstappen s’est récemment confié sur sa situation et son envie ou non de quitter la Formule 1. Il s'est de nouveau confié ce dimanche 29 mars.

Il a éclairé sa situation. Alors que les rumeurs étaient fortes sur un potentiel départ de Formule 1, Max Verstappen s’est expliqué il y a quelques semaines devant la presse, en amont du Grand Prix de Chine.

«Je n’ai pas vraiment envie de partir. J’aimerais bien m’amuser un peu plus, c’est sûr, a confié le pilote Red Bull. Je ne veux pas partir, mais j’espère bien sûr que la situation s’améliorera. J’ai eu des discussions avec la FOM (Formula One Management) et la FIA (Fédération internationale de l’Automobile).»

Vers une retraite ?

Le quadruple champion du monde, âgé de 28 ans, a annoncé lundi dernier qu’il allait participer au 24 Heures du Nürburgring en Allemagne, dans une Mercedes-AMG. «Les 24 Heures du Nürburgring sont une des plus belles courses au monde, sur une des plus belles pistes», a indiqué le coéquipier du Français Isack Hadjar. «La faire dans une GT ça va être génial, et c'est la vitesse idéale sur cette piste. Aller un peu plus vite pourrait être dangereux. Cela fait longtemps que je regarde cette course, j'ai de nombreux amis qui l'ont faite et ils disent tous que c'est quelque chose d'extraordinaire.»

🎙️"Je ne veux pas partir. J'aimerais prendre plus de plaisir, c'est sûr."



Max Verstappen s'est exprimé sur son avenir en F1 et sur ses activités annexes 👀#ChineseGP#F1pic.twitter.com/0N1lQlTf9k — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) March 12, 2026

Max Verstappen, sixième en Australie lors de la toute première course de la saison 2026, a également indiqué qu’il se verrait bien disputer d’autres courses comme La Nordschleife, Spa et Le Mans.

«Ce qui me plaît aussi en GT c'est la façon de travailler avec les gens, l'environnement est différent du paddock de F1, un peu plus old-school, moins politique, ce qui me plaît plus, a-t-il ajouté. Je peux sans doute être plus moi-même dans ces conditions. C'est ça que j'aime, et ces longues courses d'endurance que j'ai envie de faire. Mon père en a fait quelques-unes quand j'étais enfant, et je pense que je n'ai pas besoin d'être seulement un pilote de F1. Je peux aussi faire d'autres courses, d'autant plus que j'ai déjà accompli beaucoup de choses en F1 et que je fais ça depuis des années.»

«Quand vous y réfléchissez, est-ce que cela vaut le coup ? (...) Est-ce que je ne préfèrerais pas passer plus de temps avec ma famille, voir davantage mes amis, plutôt que de faire un sport qui ne me satisfait pas ?», a-t-il confié dimanche après sa huitième place au Grand Prix du Japon Les essais et les qualifications de samedi ont été «une catastrophe et j'ai essayé d'optimiser la course d'aujourd'hui, mais la voiture reste la même».