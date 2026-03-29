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Formule 1 : pourquoi n’y aura-t-il pas de Grands Prix pendant un mois ?

Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite ne seront pas remplacés au calendrier. Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite ne seront pas remplacés au calendrier. [Hoch Zwei / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après la victoire de Kimi Antonelli au Japon, la Formule 1 va se retrouver sans le moindre Grand Prix au calendrier pendant plus d’un mois. La prochaine course est programmée début mai.

Une pause forcée. Après la victoire de Kimi Antonelli au Japon, la Formule 1 va se retrouver sans la moindre course au calendrier pendant plus d'un mois en raison de l’annulation des Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite, respectivement prévus le 12 et le 19 avril. Cette décision est la conséquence de la guerre au Moyen-Orient, les deux pays du Golfe étant régulièrement ciblés depuis fin février par des frappes de l’Iran.

«On a confirmé qu’après de minutieuses évaluations, en raison de la situation en cours au Moyen-Orient, les Grands Prix de Bahreïn et d’Arabie saoudite n’auront pas lieu en avril», a indiqué, dans un communiqué, la Fédération internationale de l’automobile (FIA). «La FIA fera toujours passer en priorité la sécurité et le bien-être de notre milieu», a assuré, dans le même communiqué, le président de l’organisation Mohammed Ben Sulayem pour justifier ces annulations.

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Et ces deux Grands Prix ne seront pas remplacés, réduisant à 22 le nombre de courses cette saison au lieu de 24. Après l’Australie, la Chine et le Japon, la Formule 1 a désormais rendez-vous le 3 mai prochain à Miami (Etats-Unis), où Oscar Piastri s'était imposé la saison dernière au volant de sa McLaren.

Formule 1SportGrand PrixArabie SaouditeBahreïn

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